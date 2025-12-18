Ocak 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler Aralık ayı enflasyonuna çevrildi

Yeni yıla girmeye hazırlandığımız bu günlerde, hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin en önemli gündem maddesi Ocak 2026 kira artış oranı oldu. Bilindiği üzere konut kira artışlarındaki %25 sınırlamasının Temmuz 2024'te kalkmasının ardından, zam oranları yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlanmıştı.
1 Ocak 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Ocak 2026 döneminde uygulanacak olan kira artış tavan oranları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte netlik kazanacak. Mevcut takvime göre, milyonlarca kiracı ve ev sahibini doğrudan ilgilendiren bu resmi oranlar 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da kamuoyuyla paylaşılacak.
2 Aralık kira artışı ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım 2025 verilerine göre, kira artış oranlarını belirleyen temel gösterge olan on iki aylık TÜFE ortalaması netleşmiştir. Bu rakam, Aralık ayı içerisinde yenilenecek olan kira sözleşmeleri için uygulanabilecek yasal azami artış oranını temsil etmektedir.
Kasım 2025 Enflasyon Verileri Özeti
TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişimler şu şekilde gerçekleşmiştir:
Yıllık Artış: %31,07
Aylık Artış: %0,87
On İki Aylık Ortalama (Kira Zam Oranı): %35,91
Bu verilere göre, Aralık 2025 tarihinde kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar için uygulanacak tavan zam oranı %35,91 olarak belirlenmiştir.
Aralık Örnek Kira Zammı Hesaplaması
TÜİK tarafından açıklanan Kasım 2025 enflasyon verileri doğrultusunda, Aralık 2025 döneminde yapılacak kira artış hesaplaması aşağıda doğrulanmıştır. 20.000 TL olan mevcut kira için yasal üst sınır olan %35,91 oranı uygulandığında sonuçlar şu şekildedir:
Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2025
Kira Artış Oranı: % 35,91
Kira Artış Tutarı: 7 bin 182 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 182 TL