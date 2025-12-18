Ocak 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Gözler Aralık ayı enflasyonuna çevrildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım 2025 verilerine göre, kira artış oranlarını belirleyen temel gösterge olan on iki aylık TÜFE ortalaması netleşmiştir. Bu rakam, Aralık ayı içerisinde yenilenecek olan kira sözleşmeleri için uygulanabilecek yasal azami artış oranını temsil etmektedir.

Kasım 2025 Enflasyon Verileri Özeti

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişimler şu şekilde gerçekleşmiştir:

Yıllık Artış: %31,07

Aylık Artış: %0,87

On İki Aylık Ortalama (Kira Zam Oranı): %35,91

Bu verilere göre, Aralık 2025 tarihinde kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar için uygulanacak tavan zam oranı %35,91 olarak belirlenmiştir.