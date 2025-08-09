Octet World Fintech Day webinarı 3. kez gerçekleştirildi

Octet Türkiye, 1 Ağustos Dünya Fintek Günü kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Octet World Fintech Day Webinar” etkinliğiyle fintek dünyasının en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. “Geleceği Finteklerle Yeniden Kurgulamak” temasıyla hayata geçirilen ve moderatörlüğünü gazeteci Emin Çapa’nın üstlendiği çevrim içi etkinlikte, “Dijitalin Gücü: Gelenekten Geleceğe Finans”, “Yapay Zeka ile Finansal Zekayı Buluşturma” ve “Yeni Nesil Girişimcilik ve Fintek: Etki Yaratmanın Yolu” başlıkları dikkat çekti.

“İnsana Dokunmadan Dijital Dönüşüm Mümkün Değil”

“Dijitalin Gücü: Gelenekten Geleceğe Finans” başlığı altında gerçekleştirilen ilk oturum, Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, Ödeal CEO’su Fevzi Güngör, Faturalab Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aydın ve Burgan Bank Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Bozkurt’un katılımıyla gerçekleşti.

İnsan dokunuşu ve stratejik sezginin veriyi yorumlamada kritik rol oynadığını belirten Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, “Teknoloji bizlerin yerine geçmek için değil; daha yaratıcı olmamız, daha üretken olmamız, birbirimize daha çok temas edebilmemiz ve kendimize alan açmamız için var. Dijitalleşme her şeyi değiştirerek yepyeni bir düzen kuruyor. Ancak dijital dönüşüm, insana dokunmadan mümkün değil” dedi. Ekemen Fidan ayrıca teknoloji kullanımının arkasında insan hikâyeleri olduğunun altını çizdi.

“CFO’lar Hem Bir Veri Bilimci Hem de Bir Strateji Tasarımcısına Dönüşüyor”

CFO’ların rolünün geçmişte parayı yönetmekten, bugün paradan çok veriyi yönetmeye evrildiğine dikkat çeken Ekemen Fidan görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “CFO bana göre hem bir veri bilimci hem de bir strateji tasarımcısına dönüşüyor. CFO’lar artık temsil edilen değeri de yönetmeye başladı. Yani şirketin marka değeri, müşteri ilişkileri, ilişki ve ağ değeri, veri ve içgörüler ile itibar ve güven gibi unsurların yönetimi önem kazanıyor.”

Panelde finteklerin bireyleri ve kurumları karmaşadan kurtardığını vurgulayan Ödeal CEO’su Fevzi Güngör, “Piyasada müşteriye giden oyuncular tabii ki var ama temel konu ihtiyaçlar. Fintekler ihtiyaçları farklı mekanizmalarla çözmeyi hedefleyen yapılar. Temeldeki ihtiyaç ise finansal erişim. Fintekler bankalarla iş birliği yaparak milyonlarca insanı kapsayabiliyor ve süreçleri kolaylaştırıyor” dedi.

Faturalab Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Aydın, finteklerin sürdürülebilirliği için, kuruluş aşamasında kurucuların belli prensiplerde karar kılmasının kritik önem taşıdığını vurguladı. Emre Aydın, “Finteklerin kuruluş ve yatırım aşamalarında finansal disiplin büyük önem taşır. Ayrıca kurucu ekibin, birbirini tamamlayan yetkinliklere sahip kişilerden oluşması gerekir. Finans, teknoloji ve regülasyon alanlarını bilen kurucuların yanı sıra, eksik kalan alanları tamamlayacak kişilerin de ekibe dahil edilmesi gelişim için kritiktir” açıklamasında bulundu.

Fintek piyasasında iş birliğinin müşteri ihtiyaçlarını karşılmada önemli olduğunu ifade eden Aydın, “Herkes en iyi yaptığı işe odaklanmalı ve müşteri beklentilerine göre diğer finteklerden ve girişimlerden destek almalı” dedi.

“Bankalar ve Fintekler Sürdürülebilir Bir İş Birliği Modeli İnşa Ediyor”

Burgan Bank Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Bozkurt, bankalar ve fintekler arasındaki iş birliğinin öneminin altını çizdi. Bozkurt, “Bankaların dijitalleşme süreci finteklerle birlikte daha hızlı, daha esnek ve daha verimli ilerliyor. Bankalar, belirli konularda derin uzmanlığı ve verisi olan finteklerle iş birliği yaparak kendi hizmet setini zenginleştiriyor. Finteklere de finansman, regülasyon, uyum ve müşteri deneyimi konularında bilgi birikimi aktarıyorlar. Bu iş birliği modeli, önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek müşterilere daha kişiselleştirilmiş, daha erişilebilir ve daha etkili finansal çözümler sunmanın anahtarı olacak” şeklinde konuştu.

Yapay Zeka Finteklerin Geleceğini Şekillendiriyor

Octet World Fintech Day Webinarı’nın “Yapay Zeka ile Finansal Zekayı Buluşturma” başlıklı oturumu, Octet Türkiye CPO’su ve Kurucu Ortağı Zeynep Bulut, PwC Dijital Dönüşüm Lideri Öget Kantarcı ve VakıfBank Uygulama Geliştirme Başkanı Deniz Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti. Oturumda yapay zekanın bankacılık ve fintek ekosistemine etkisi konuşuldu.

Octet Türkiye CPO’su ve Kurucu Ortağı Zeynep Bulut, yapay zekayı doğru yönetebilen ve yorumlayabilen şirketlerin rekabette avantajlı olduğunu ifade ederken, “Yapay zeka artık sadece operasyonel verimlilik sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda gelirleri artırıyor, müşteri deneyimini geliştiriyor ve finansal stratejileri daha dinamik hale getiriyor. Özellikle ödeme sistemlerindeki bu derin entegrasyon, finteklerin geleceğini şekillendiriyor” dedi.

Dünya devi finteklerin yapay zekayı tamamen iş süreçlerine entegre ettiklerini aktaran Bulut; “Dünyadan örnekler yapay zekanın operasyonel bir araç olmanın ötesinde nasıl stratejik bir avantaja dönüştürülebileceğini gösteriyor. Yapay zeka sadece daha düşük maliyetli veya daha hızlı olduğu için değil, daha iyi bir deneyim sağladığı için kullanılmalı.” ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın finansal karar alma süreçlerinde devrim niteliğinde bir değişim yarattığına vurgu yapan PwC Dijital Dönüşüm Lideri Öget Kantarcı, “PwC'nin Finansal Hizmetlerde Yapay Zeka, Yükselen Stratejiler raporuna göre bankaların %70'i yapay zekayı karar alma süreçlerinde uygulama aşamasında kullanıyorlar. Bu durum yalnızca öngörüden otomatik aksiyona geçişi kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda hata payını da önemli ölçüde azaltmakta” dedi.

VakıfBank Uygulama Geliştirme Başkanı Deniz Yılmaz, “Yetenek dönüşümü yapay zekâ konusunda en çok önem verdiğimiz alanlardan birisi. Yapay zeka ile birlikte çalışabilen, onu bir takım arkadaşı gibi görebilen ve bu yeni düzene uyum sağlayabilen yetenekleri geliştirmeyi son derece önemsiyoruz” dedi. Gelecekte yapay zekanın kullanım alanlarının daha da artacağının altını çizen Yılmaz, ‘‘Yapay zeka bir asistan olmaktan çıkarak adeta bir takım arkadaşına dönüşecek. Bu hızlı gelişimle birlikte, dijital iş modellerinin yerini gelecekte otonom iş modelleri alacak’’ değerlendirmesinde bulundu.

“Bankaların En İyi Ticari Şubesi Olmak İstiyoruz.”

Kapanış oturumu, “Yeni Nesil Girişimcilik ve Fintek: Etki Yaratmanın Yolu” başlığı altında Octet Türkiye CSO’su ve Kurucu Ortağı Kazım Can Saydam, Finekra Kurucusu ve CEO’su Erhan Zengin, Mundi Kurucu Ortağı ve CEO’su Göksenin Akdeniz ve T-Gate Yönetim Kurulu Üyesi Bars Börteçene’nin katılımlarıyla gerçekleşti.

Finteklerin hem birbirleriyle hem de geleneksel finansal kurumlarla ilişkilerindeki belirleyici etmenin uzmanlaşma ve tamamlayıcılık odaklı iş birliği modelleri olduğuna vurgu yapan Octet Türkiye CSO’su ve Kurucu Ortağı Kazım Can Saydam; ‘‘Biz bankaların ürünlerini, müşterilerin daha efektif kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Artık meselenin rekabet değil, ortak değer yaratımı olduğunu düşünüyorum. Amacımız, bankaların en başarılı ticari şubesi olmak” dedi.

Saydam, regülasyonların finteklere bir pazarlama imkanı sunduğunu belirterek, “Regülasyonlar ilk bakışta girişimcilerin önünde bir bariyer gibi görünse de aslında yeni ürün veya hizmetleri kontrollü bir ortamda test etmemize olanak tanıyor” dedi.

Finansın hem değişimi başlatma hem de dönüşümü yönlendirme gücüne dikkat çeken Finekra Kurucusu ve CEO’su Erhan Zengin, şu ifadeleri kullandı:

“Biz fintekler olarak temas ettiğimiz şirketlerin iş süreçlerini kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Otomasyon sağlıyor, dijitalleşmeye katkı sunuyor ve hata yapma riskini azaltıyoruz. Ayrıca maliyetleri düşürüyor, şirketlere zaman tasarrufu kazandırıyoruz.”

Mundi Kurucu Ortağı ve CEO’su Göksenin Akdeniz, finteklerin bankalar için tamamlayıcı bir unsur olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye’de geleneksel bankacılık sektörü müşteri deneyimi anlamında Amerika ve Avrupa'daki birçok geleneksel banka örneğinden çok daha gelişmiş bir noktada” dedi. Fintekler ve bankalar arasındaki iş birliğini küresel perspektiften değerlendiren Akdeniz, ‘‘Küresel ölçekte ve genel eğilimlere bakıldığında, bankaların daha çok regülasyon çerçevesinde hizmet sağlayıcı olarak kalacağı, finteklerin ise bu temelin üzerine yenilikçi uygulamalar geliştireceği bir modele doğru evrileceğini düşünüyorum” şeklinde görüşlerini paylaştı.

T-Gate Yönetim Kurulu Üyesi Bars Börteçene, fintek ekosisteminde globalleşmenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “TurkishBank Group’un Türkiye ve İngiltere’deki 125 yıllık köklü deneyimiyle finteklerde inovasyonu desteklemek ve globalleşmeyi teşvik etmek amacıyla kurulan T-Gate, ekosistemin dönüşümüne önemli katkı sağlıyor. Globalleşme programı olarak konumlanan T-Gate, Türkiye’den çıkan fintek ve teknoloji girişimlerinin uluslararası arenada güçlü ve sürdürülebilir başarılar elde etmesini hedefliyor.”



Ayrıca globalleşme yolculuğunda doğru pazar seçimi, yeni iş birliklerine zemin hazırlayan güçlü ekosistemlerin içinde yer alma ve kurucunun hedef pazarda aktif bir şekilde rol üstlenmesinin kilit unsurlar olduğunu belirten Bars Börteçene, girişimlerde de ilk günden itibaren kurumsallık ve güçlü yönetişim anlayışının önemine dikkat çekerek, globalde görünürlüğü destekleyen lider fintek etkinlikleri ve etkin PR stratejisinin bu süreçte kritik rol oynadığını belirtti.

Börteçene, fintek ekosisteminin Türkiye’deki güçlü iç pazar hakimiyetinin yanı sıra, artık global başarı hikâyelerini de kutlamanın zamanı geldiğini vurguladı.