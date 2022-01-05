Koronavirüsün yeni Omicron varyantı dünyada hızla yayılıyor. Independent’ın aktarığı habere göre Bask Tıp ve Bilim Tarihi Müzesi’nin müdürü ve tıp tarihçisi Anton Erkoreka, El Paris gazetesine yaptığı açıklamada, “(Omicron) tarihin en patlayıcı ve en hızlı yayılan virüsüdür” ifadelerini kullandı.

Ekoreka, 14. yüzyılda dünyayı saran ve Kara Ölüm diye bilinen hıyarcıklı veba pandemisini ve 19. yüzyıldaki kolera salgınını hatırlattı. Uzmana göre bunların yayılması yıllar sürmüştü.

Pandeminin kültürel bağlamı da önemliydi. Kara Ölüm, seyahatin nadir olduğu Orta Çağ Avrupa’sında yayılırken, Kovid-19 hızla küreselleşen bir gezegeni ele geçirdi.

Ancak başka koronavirüslerin neden olduğu hastalıkların yayılması için de belli bir süre gerekmişti. Örneğin 1889 Rus gribinin de tüm gezegene yayılması üç ayını almıştı. Bu süre, Aralık 2019’da Vuhan’da tespit edilen ve Mart 2020’de diğer ülkelere de yayılan ilk SARS-CoV-2 varyantında da geçerliydi.

Dolayısıyla Ekoreka’ya göre “Omicron varyantı bu yayılma rekorunu şimdiden kırdı”.

Harvard Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Dinamikleri Merkezi’nin yöneticisi ve epidemiyolog William Hanage da tarihçiye katıldığını belirtti.

Aynı gazeteye konuşan Hanage, “Omicron, bu ayrıntı düzeyinde araştırabildiğimiz virüsler arasında kesinlikle en hızlı yayılanı” dedi.