Otellere daha verimli pazarlama çalışmaları için yazılım geliştiren iciboT, Microsoft’un Türkiye’deki en büyük ERP partnerlerinden biri olan Pargesoft ile yaptığı ortaklıkla seyahat teknolojileri anlamında yatırımlarını arttırdı. Şirket geliştirdiği yazılımları yurtiçinden sonra İspanya, İngiltere, Yunanistan, Mısır ve Dominik’e de sattı.

ÖZLEM BAY YILMAZ

[email protected]

Pandemi döneminde güvenli ve temassız tatil anlayışının zorunlu hale gelmesiyle birlikte, turizm sektöründe dijital bir dönüşüm başladı. Özellikle otellerde; daha pratik ve güvenli hizmet verme imkanı sunduğu ve teması en aza indirdiği için mobil uygulamalar tercih ediliyor. Türkiye’de ise üç yıl önce hayata geçirilen ve oteller için teknolojiler üretmeye başlayan icibot, Microsoft’un Türkiye’deki en büyük ERP partnerlerinden biri olan Pargesoft ortaklığıyla birlikte teknoloji anlamında yatırımlarını arttırdı.

Aslında pandemiden çok önce sektördeki bu değişimleri analiz eden iciboT ekibinin son 5 yıldır otellerin daha tercih edilebilir, daha sürdürülebilir misafir ilişkileri, odaklı ve hedefli pazarlama ve daha verimli çalışmaları için AR-GE yaparak teknolojiler üretmeye başladığını belirten İciboT kurucu ortaklarından Bahadır Çakar, “Dünyadaki büyük otel grupları milyonlarca dolar harcayarak, kendi platformlarını geliştirmeye çalıştılar. iciboT sıfıra yakın yatırımla bile küçük bir butik otelin aynı teknolojiye sahip olmasını sağlayan platformu geliştirdi” diyor.

YURTDIŞI AÇILIMI

Bugün itibariyle aktif olarak 30 otele hizmet verdiklerini belirten Çakar, “ İlk hedefimiz bu sayısı önümüzdeki 3 yılda dünya çapında 10.000 otelin üzerine çıkarmak. İşimizi yurtdışına da taşımaya başladık. Şu anda geliştirdiğimiz teknolojinin İspanya, İngiltere, Yunanistan, Mısır ve Dominik’teki bazı otellerde test kullanımına başlandı. Dil, coğrafya veya ölçek fark etmeksizin bir oteli aynı gün birkaç saat içinde tam fonksiyonel olarak dijital misafir ilişkilerine geçirmeyi hedefliyoruz. Latin Amerika’dan Asya’ya Avrupa’ya her coğrafyadaki otellerde hızlıca kullanılabilecek teknolojiler sunuyoruz. 2021’de binlerce otelde iciboT ile otelleri dijitale taşımayı hedefliyoruz.” dedi.

PANDEMİ ETKİSİ

Pandemi; değişen pazar koşulları, temassızlık ve tüketici satın alma eğilimleri gibi birçok konuyu farklılaştırdı. Bu farklılaşma özellikle turizm endüstrisinde; misafirlerin daha duyarlı otelleri tercih etmesine, sağlık hijyen ve kişiselleştirilmiş misafir ilişkileri hizmet sunan otellerde konaklama yapma ihtiyacı gibi birçok taleple değişimlere neden oldu.

Özellikle mobilin dünyadaki yükselen hızını göz önünde bulunduran iciboT ekibinin 20 yıllık finans, iletişim, üretim, servis, dağıtım sektörlerinde elde ettiği ERP ve CRM bilgi birikimlerini, otelcilerle beraber turizm uygulamalarına aktararak dijital misafir ilişkileri AR-GE çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Çakar, şunları anlatıyor:

“Bu çalışmalar 5 yıl önce otel içi sosyal ağ çalışmaları ile başlarken 3 yıl önce uçtan uça misafir ilişkilerinin yönetildiği platforma evrildi. Bu platformla oteller, misafirleri ile doğrudan iletişim kurabiliyor, misafirler otel içerisinde tüm ihtiyaçlarını taleplerini hatta satın almalarını doğrudan telefonlarından gerçekleştirebiliyorlar. Bu hem süreçleri hızlandırırken verimliliği arttırıyor ve oteller için yeni gelir kanalları oluşturuyor, yeninden pazarlama unsurları sunuyor.”

HER ÖLÇEK İÇİN GELİŞTİRİLDİ.

Öte yandan yeni gelir kanalları, verimlilik, sürdürülebilir pazarlama gibi faydalar sadece turizm için değil her sektör için önemli konu başlıkları… iciboT olarak temel farklarının geliştirdikleri teknolojinin her ölçek için kullanılabilir ve erişilebilir olması olduğuna vurgu yapan Çakar, şöyle devam ediyor:

“Bir otel süreçlerini değiştirmeden, teknik yatırımlar yapmadan, yeni personeller almadan, yeni süreçler yaratmadan doğrudan misafir süreçlerini dijitale taşıyabilir. 900-1000 odalı dev bir otel de 10 odalı başka bir butik otel de, aynı gün, ek bir yatırım yapmadan, birkaç saat içerisinde iciboT kullanmaya başlayabilir.”

DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Sadece yazılım üretmediklerine de değinen Çakar, şunları anlatıyor:

“Otellerin karmaşık süreçlerine otelciler ile teknolojik çözümler üretiyoruz. Kullanıcı alışkanlıkları, pazar beklentileri ve globaldeki tüketici sinyallerini analiz ediyor ar-ge süreçlerimizi şekillendiriyoruz. iciboT’un güçlü olduğu diğer bir noktası sadece yazılımı sunmak değil aynı zamanda danışmanlık ihtiyacı olan tüm iş ortaklarının süreçlerini beraber optimize etmek üzere hizmet vermesidir, bu otellere yüksek bir avantaj sağlıyor.”