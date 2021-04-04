Türkiye otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40 artarak 2,9 milyar dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının sektörel bazda son 15 yıldır şampiyonu olan otomotiv endüstrisi, geçen ayki dış satımıyla tarihindeki en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artışla 2,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye ihracatından yüzde 17 pay alan sektörün ilk çeyrekte aylık ortalama ihracatı da 2,56 milyar dolar oldu.

Bu yıl ihracat hedefi 30 milyar dolar olan otomotiv sektörünün ilk çeyrekteki ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 7,7 milyar dolara ulaştı.

Martta, ürün grupları bazında bakıldığında, yüzde 36,5 artışla 1 milyar 49 milyon dolar ihracat gerçekleştiren tedarik endüstrisi birinci olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 31 artarak 1 milyar 35 milyon dolarla ikinci, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 82 artarak 549 milyon dolarla üçüncü ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 4,5 azalışla 98 milyon dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracatta yüzde 51 artış görülürken yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 102, Fransa’ya yüzde 39, ABD’ye yüzde 35, Rusya’ya yüzde 65, Birleşik Krallık’a yüzde 23, Polonya’ya yüzde 58 ihracat artışı gerçekleşti.

Martta binek otomobillerde en büyük pazar Fransa’ya yüzde 93, İtalya’ya yüzde 162, İspanya’ya yüzde 62, Almanya’ya yüzde 94, Polonya’ya yüzde 62, Mısır’a yüzde 49 ihracat artışı görülürken, İsrail’e ihracat yüzde 28 geriledi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 149, Fransa’ya yüzde 134, Belçika’ya yüzde 119, Slovenya’ya yüzde 36, İtalya’ya yüzde 129, ABD’ye yüzde 243 ihracat artışı kaydedilirken Hollanda’ya ihracatta yüzde 91 düşüş yaşandı.

Otobüs-minibüs -midibüs ürün grubunda ise en fazla dış satım yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 8, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 142 artış, İtalya’ya yüzde 36, Çekya’ya yüzde 92 düşüş görüldü.

Diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler ihracatı ise yüzde 66 artışla 122 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geçen ay, tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının çift haneli artış gösterdiğine değinerek, şunları kaydetti:

“Geçen ayki yüksek artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisinin geçen yıl mart ayından itibaren görülmeye başlanması da baz etkisi yarattı. Aynı şekilde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 9’una da çift haneli artış kaydettik.”