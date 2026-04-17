ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabilir? Engelli ÖTV muafiyeti ile hangi model araçlar alınabilir?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, engelli vatandaşların araç erişimini kolaylaştırmak adına önemli bir dönüm noktası oldu. Peki ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabilir? Engelli ÖTV muafiyeti ile hangi model araçlar alınabilir?

Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
17 Nisan 2026 itibarıyla güncellenen bu düzenleme, sadece muafiyet oranlarını değil, aynı zamanda kapsama giren araç segmentlerini ve şartları da netleştirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni düzenleme, özellikle ortopedik engeli olup ehliyet alamayan vatandaşlar için devrim niteliğinde bir hak tanıyor. 17 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren bu kararla birlikte, daha önce sadece %90 ve üzeri engel oranına sahip olanlara tanınan "kendi kullanamasa da araç alabilme" hakkı, belirli şartlarla %40 ve üzeri ortopedik engellilere de genişletilmiş oldu.

Kimler ÖTV'siz Araç Alabilecek? (Yeni Şartlar)

Yeni düzenleme ile iki ana grup ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor:

%90 ve Üzeri Engelliler: Herhangi bir engel türüne bakılmaksızın, limit dahilindeki araçları ÖTV'siz alabilirler (Aracı yakınları kullanır).

%40 ve Üzeri Ortopedik Engelliler: * Kendi Kullananlar: Özel tertibat şartıyla zaten alabiliyorlardı.

Ehliyet Alamayanlar (Yeni): Ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı heyet raporuyla sabit olan bireyler, artık 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere bu haktan yararlanabilecek.

Fiyat Limiti ve Teknik Şartlar

2026 yılı itibarıyla ÖTV muafiyeti uygulanacak araçlar için belirlenen kriterler şunlardır:

Üst Limit: Vergiler dahil satış bedeli 2.873.972 TL'nin altında olmalıdır.

Motor Hacmi: * Binek otomobillerde 1.6 litre ve altı.

Eşya taşımaya mahsus kamyonet/panelvanlarda 2.8 litre ve altı.

Motosikletlerde motor hacmi sınırlaması yoktur.

Satış Kısıtlaması: Muafiyetle alınan araçlar 5 yıl (ehliyet alamayan ortopedik engelliler için bazı durumlarda 10 yıl) geçmeden satılamaz. Erken satışta muaf tutulan ÖTV geri ödenir.

 

 

ÖTV Muafiyetiyle Alınabilecek Araç Modelleri

Düzenlemede yer alan "en az %40 yerlilik" şartı ve fiyat limiti göz önüne alındığında, bayilerde bulabileceğiniz başlıca modeller şunlardır:

MarkaÖne Çıkan Modeller
ToggT10X, T10F
FiatEgea Sedan, Egea Cross, Ulysse
RenaultYeni Duster, Megane Sedan, Clio
ToyotaCorolla Sedan, Corolla Hybrid, C-HR
Hyundaii20, Bayon

Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Noktalar

10 Yıl Kuralı: Ehliyet alamayan ortopedik engelliler için bu hak 10 yılda bir kez kullanılabilir. Bu, %90 üzerindekilere tanınan 5 yıl kuralından farklı bir sınırlamadır.

Yerlilik Şartı: Seçilecek aracın Türkiye'de üretilmesi veya belirli bir yerlilik oranına sahip olması, teşvik kapsamındaki modelleri belirleyen temel unsurdur.

Rapor İbaresi: Yeni haktan yararlanmak için sağlık kurulu raporunda "ortopedik engel nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı" ibaresinin net bir şekilde yer alması gerekmektedir.
