ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabilir? Engelli ÖTV muafiyeti ile hangi model araçlar alınabilir?

Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni düzenleme, özellikle ortopedik engeli olup ehliyet alamayan vatandaşlar için devrim niteliğinde bir hak tanıyor. 17 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren bu kararla birlikte, daha önce sadece %90 ve üzeri engel oranına sahip olanlara tanınan "kendi kullanamasa da araç alabilme" hakkı, belirli şartlarla %40 ve üzeri ortopedik engellilere de genişletilmiş oldu.

Kimler ÖTV'siz Araç Alabilecek? (Yeni Şartlar)

Yeni düzenleme ile iki ana grup ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor:

%90 ve Üzeri Engelliler: Herhangi bir engel türüne bakılmaksızın, limit dahilindeki araçları ÖTV'siz alabilirler (Aracı yakınları kullanır).

%40 ve Üzeri Ortopedik Engelliler: * Kendi Kullananlar: Özel tertibat şartıyla zaten alabiliyorlardı.

Ehliyet Alamayanlar (Yeni): Ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı heyet raporuyla sabit olan bireyler, artık 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere bu haktan yararlanabilecek.