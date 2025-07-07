ARA
DOLAR
40,00
0,38%
DOLAR
EURO
47,02
0,17%
EURO
GRAM ALTIN
4267,48
-0,25%
GRAM ALTIN
BIST 100
10121,65
-1,50%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Oyuncakta kesik ve yangın riski: Gönüllü geri çağırma yapıldı

Oyuncakta kesik ve yangın riski: Gönüllü geri çağırma yapıldı

Ticaret Bakanlığı, Çin'den ithal edilen bir oyuncak bebekte güvenlik riski tespit edilmesi üzerine gönüllü geri çağırma süreci başlatıldığını duyurdu.

07 Temmuz 2025 | 16:02
Son Güncellenme: 07 Temmuz 2025 | 16:14
Oyuncakta kesik ve yangın riski: Gönüllü geri çağırma yapıldı

Açıklamaya göre, “Cocomelon JJ ile Öğren” isimli ürünün dolgu liflerinin dış yüzeye çıkması, çocuklar için kesik, kimyasal maruziyet ve yangın riski oluşturabilecek bir tehlike yarattı.

Bu nedenle, oyuncak güvenliğine ilişkin mevzuatlar çerçevesinde ürün piyasadan geri çekiliyor.

Üretim yeri Çin olan ve model kodu “Ccm11303” olan bu oyuncak, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve ilgili diğer teknik düzenlemeler kapsamında incelendi. Bakanlık, 7 Temmuz 2025 itibarıyla gönüllü geri çağırma uygulamasının devreye alındığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, Cocomelon bebekleri için gönüllü geri çağırma programı başlattı.

Yetkililer, bu ürüne sahip olan tüketicilerin geri çağırma süreciyle ilgili bilgilere Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini belirtti. Bu geri çağırma, TS EN 71 standardı, CE işareti yönetmeliği ve ürün güvenliği yasaları doğrultusunda alınan önleyici bir adım olarak değerlendiriliyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}