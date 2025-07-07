Oyuncakta kesik ve yangın riski: Gönüllü geri çağırma yapıldı

Açıklamaya göre, “Cocomelon JJ ile Öğren” isimli ürünün dolgu liflerinin dış yüzeye çıkması, çocuklar için kesik, kimyasal maruziyet ve yangın riski oluşturabilecek bir tehlike yarattı.

Bu nedenle, oyuncak güvenliğine ilişkin mevzuatlar çerçevesinde ürün piyasadan geri çekiliyor.

Üretim yeri Çin olan ve model kodu “Ccm11303” olan bu oyuncak, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve ilgili diğer teknik düzenlemeler kapsamında incelendi. Bakanlık, 7 Temmuz 2025 itibarıyla gönüllü geri çağırma uygulamasının devreye alındığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, Cocomelon bebekleri için gönüllü geri çağırma programı başlattı.

Yetkililer, bu ürüne sahip olan tüketicilerin geri çağırma süreciyle ilgili bilgilere Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini belirtti. Bu geri çağırma, TS EN 71 standardı, CE işareti yönetmeliği ve ürün güvenliği yasaları doğrultusunda alınan önleyici bir adım olarak değerlendiriliyor.