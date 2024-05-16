Pınar Süt'ten genç çiftçilere destek

Merhum Selçuk Yaşar’ın 50 sene önce çiftçilerin ellerinde kalan sütleri derelere döktüklerine şahit olmasının ardından “Bu sütleri bu ülkenin çocuklar içmeli” düşüncesi ile kurulan Pınar Süt, bugün süt çiftçiliğinin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, 50 yılı aşkın bir süredir süt sektöründe faaliyet gösterdiklerini, süt çiftçilerine her açıdan destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

İzmir’in ülkemizin süt üretiminde 1.150.838 ton yıllık süt üretimi ile ikinci olmasında Pınar Süt’ün desteklerinin önemli olduğunun altını çizen İdil Yiğitbaşı“Büyük bir değer zinciriyiz; üretimden satışa kadar, süt sektöründe kaliteyi sürekli arttıracak şekilde 3 fabrikamızda çiftçilerin ürünlerini değerlendiriyoruz. Kurulduğumuzdan bu yana sektörümüzün gelişimi ve sütün kalitesinin artırılması konularında çiftçilere bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri 2013 yılından bu yana Pınar Enstitüsü çatısı altında “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesiyle sürdürüyoruz. Proje kapsamında uzman veteriner hekimler, gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri ve zoo-teknisyenler tarafından verdiğimiz eğitimlerle süt çiftçilerimizin ellerindeki kaynağı en iyi şekilde nasıl kullanabileceklerini öğrenmelerine, ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerine destek oluyoruz’’ diye konuştu.

Tarımın Geleceği Genç Çiftçi Mesleki ve Bireysel Kapasite Gelişim Programı’nda

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, tarımda genç nüfusun azalmasını engellemek amacıyla Pınar Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bir araya gelerek Genç Çiftçilerin Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Yaşam Algısı ve Beklentisi araştırma projesini gerçekleştirdiklerini belirtti. Yiğitbaşı; “Araştırma sonuçlarına göre genç çiftçilerin, tarımsal üretimde bulunma isteğinin yanında sosyo-kültürel ve teknolojik yaşam unsurlarını da önemsedikleri ortaya çıktı. Bu veriler doğrultusunda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile imzaladığımız Uygulama Anlaşması kapsamında Genç Çiftçilerin Mesleki ve Teknik Açıdan Güçlendirilmesi eğitimlerine 2024 yılının ikinci yarısında başlayacağız. Gençler için girişimcilik, internet ve sosyal medya okuryazarlığı, aile ve beslenme, koruyucu tarım uygulamaları, veterinerlik ve sanitasyon eğitimleri düzenleyeceğiz. Projemiz, Pinar Süt’ün kuruluş yolculuğunun başladığı Ödemiş ve Tire süt alım bölgelerindeki genç çiftçilerle başlayacak. Daha sonra diğer bölgelere de yayılacak. Süt sektöründe Türkiye’nin öncü markası olarak, ülkemizdeki süt çiftçiliğini destekleyen çalışmalar gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz. İyi ki çiftçilerimiz var, iyi ki bu yolda bizimle beraberler. Dünya Çiftçiler Günümüz kutlu olsun.”” dedi.

Gürkan Hekimoğlu: “Nesillerin sağlığı, nesillerin yarını için çalışmaya devam”

Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu; “Bizim hikâyemiz, 1973 yılında merhum Selçuk Yaşar’ın çiftçileri sütleri dereye dökerken görmesinin ardından “Bu sütleri bu ülkenin çocuklar içmeli” düşüncesiye süt fabrikası kurması ve bir sektör yaratmasıyla başlıyor” dedi. Gürkan Hekimoğlu,“Türkiye’de bir yılda 23 milyon tona yakın süt üretiliyor. Bu konuda verimliliği artırmak için mühendisler, veterinerler ve bakanlık yetkilileriyle birlikte çalışıyoruz. Bugünü yaşayıp geleceği miras bırakacak bir nesil olarak, birbirimizi tarım konusunda eğitmeli, üretimin devamını sağlamalıyız. Burada önemli olan, kaliteli ve uygun maliyetli sütün üretilmesi, bu sütün tüketicilere ulaşması. Pınar Süt olarak 24 ilden süt alıyor, üç fabrikamızda üretim yaparak, 150 bin satış noktasına ürünlerimizi götürüp tüm ülkeye ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra, 20’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirerek ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. Nesillerin sağlığı, nesillerin yarını için çalışmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Ayhan Temiz: “58 projeye 9 milyon TL’ye yakın hibe verdik”

Çiftçilerin emeğinin daha çok değer kazanması ve ulaşılabilir gıda arzının sağlanabilmesi adına Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarımsal Üretim Planlaması ve Sözleşmeli Üretim Modeli süreçlerini başlattığını dile getiren İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ayhan Temiz, şunları aktardı: “Hayata geçen projelerimizle hem verimlilik hem de tarımsal hâsıla artıp üreticilerin refah düzeyi yükselirken, ürünün değerinde satılmasını, alıcının talebinin de karşılanmasını hedefliyoruz. Son 3 yılda Uzman Eller Projesi kapsamında ilimizde 58 projeye 9 milyon TL’ye yakın hibe verdik. Bereketli yarınlar için genç çiftçilerimizle çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Her daim üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Dr. Ayşegül Selışık: “Ülke olarak daha çok üretmeliyiz”

FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık da konuşmasında;

Türkiye’de maalesef ki çiftçilerimiz yaşlanıyor. Ama dünyada hala genç nüfus var. Dünyamız genç bir nüfusa sahip. %85'i gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 18 yaşın altında yaklaşık 2.2 milyar insan var. Tarımın geleceği bu genç nüfusun elinde. Dünyadaki 570 milyon çiftliğin %90’dan fazlasını aile işletmeleri oluştuyor. Yani dünyayı bu küçük işletmeler besliyor. Genç çiftçilerin aile çiftçiliğinde aktif rol alması için gençlerin sosyal yaşamlarının gözetilerek desteklenmesi gerekiyor. “Genç Çiftçi Mesleki ve Bireysel Kapasite Gelişimi Programı” Pınar Enstitüsünün bu yolda attığı güçlü ve kalıcı bir adım. Bu kapsamda verilecek eğitimler ve destekler, ülkemizin gıda arzı yolculuğuna önemli katkı sağlayacaktır. Ülke olarak daha çok ve daha kaliteli üretmeliyiz. Üretmek için de tecrübe ile beraber teknolojiyi ve inovatif tarım bilgisini birlikte kullanmalıyız” dedi.” dedi.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde Genç Çiftçi Etkinliği

‘’Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi kapsamında 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde Tire Organize Sanayii salonunda düzenlenen Genç Çiftçi Etkinliği’ne İzmir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları Ayhan Temiz ve Fatih Kılıç, Tire Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eda Özden, Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, Çamlı Yem Besicilik Genel Müdürü Erhan Savcıgil, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Tire Süt Kooperitifi Başkanı Osman Öztürk ve Tireli süt çiftçilerinin katıldığı törende konuşan Pınar Enstitüsü Direktörü Ümit Savcıgil, “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi ve Enstitü faaliyetleri hakkında katılımcılara güncel bilgiler sundu.

Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Gülçubuk ise Genç Çiftçilerin Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Yaşam Algısı ve Beklentisi araştırması sonuçlarını açıkladı. Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, ‘’Tarımda üretimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için sosyo–ekonomik desteklerin yanında genç çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemi içerisine dahil olmaları, sosyo- kültürel açıdan da beslenmeleri için hobi ve meslek edindirme kursları kırsal kesimde de açılmalı, sosyal aktiviteler yapılmalı, köylerde internete erişim iyileştirilmeli ve kırsal yaşamı canlandıracak kültürel faaliyetler planlanmalıdır’’ diye konuştu.

Etkinliğin son bölümünde ise Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Cangir Uyarlar, etkinliğe katılan süt üreticilerine süt sığırlarının beslenmesinde güncel yaklaşımları kapsayan bir eğitim verdi.