Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Tesla ve Blue Origin mucidi Elon Musk’ın uzay rekabeti son sürat devam ederken Prens William’dan dünyanın en zengin iki adamına odaklarını dünyayı düzeltmeye harcama çağrısı geldi.

Prens William, Jeff Bezos ve Elon Musk’ı iklim değişikliğine karşı mücadeleye yardım etmek yerine uzay rekabetine giriştikleri için eleştiriyor.

Cambridge Dükü, “Gidecek ve yaşayacak bir sonraki yeri bulmaya değil, bu gezegeni iyileştirmeye ihtiyacımız var” dedi.

Amazon.com’un kurucusu Bezos ile Tesla’nın kurucusu Elon Musk arasında, dünyanın en zengin ve en zeki iki adamını karşı karşıya getiren uzay rekabeti devam ediyor.

Üç çocuk babası William ise gelecek nesiller için dünyayı değiştirmeye yardımcı olmak adına insanları çevresel çalışmalara teşvik etmek istediğini söylüyor.

Prens William, “Artık benim de çocuklarım var ve diğer ebeveynlerle konuşurken dünyayı değiştirmek istiyoruz. Zevk aldığım şeyleri yapmak istiyorum. Açık hava yaşamı, doğa yürüyüşleri. Ayrıca, sadece çocuklarım için değil, diğer herkesin çocukları için de dünyanın temiz olmasını istiyorum”