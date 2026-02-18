Ramazan alışverişinde haneler ortalama 6 kategoriye yöneliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FutureBright işbirliğiyle 800 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, tüketicilerin bu dönemde ihtiyaç listelerini önceden oluşturduğunu, fiyat karşılaştırması yaptığını ve bütçe kontrolünü sıkı tuttuğunu ortaya koydu.

Ramazanda alışveriş alışkanlıkları gıda kategorileriyle sınırlı kalmazken, tüketiciler bu dönemde ortalama 6 farklı kategoriden alışveriş yapıyor.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 84'ü gıda dışı kategorilerde alışveriş yaparken, temizlik ürünleri yüzde 59 oranla listenin başında geliyor. Bunu yüzde 38 ile yemek hazırlık gereçleri, yüzde 22 ile mutfak tekstili ve yüzde 20 ile küçük ev aletleri takip ediyor.

İftarların yüzde 80 oranında evde gerçekleşecek olması, detaylı planlama, toplu alışveriş ve fiyat karşılaştırması eğilimini artırıyor.

Tüketici toplu alışverişte indirim bekliyor

Bu dönemde her 2 kişiden 1'i toplu alışverişlerde ek indirim, ramazan kolileri ve ekonomik gıda paketlerine yönelik fırsatlara odaklanıyor. Kullanıcıların yüzde 36'sı ise gün içinde hızlı teslimat fırsatlarına öncelik veriyor.

Hepsiburada, "Ramazan Alışverişi" kapsamında ramazan paketlerinde sepette yüzde 30'a varan, seçili marka temel tüketim ürünlerinde ise sepette yüzde 45 net indirim uyguluyor.

Ev içi ihtiyaçlara yönelik seçili marka temizlik ürünlerinde "2 al 1 öde" ve yüzde 15'e ek 150 lira kupon fırsatları sunulurken, moda kategorisinde "3 al 2 öde" ve sepette yüzde 70'e varan indirim sağlanıyor. Mutfak hazırlıklarını destekleyen ev elektroniği ürünlerinde de avantajlı fiyatlar sunuluyor.