Türkiye oyun sektörü 2025’i milyar dolarla kapattı: Oyuncu sayısı ise 50 milyona dayandı

Türkiye oyun sektörü yüzde 25 büyüme kaydettiği 2025'i 1 milyar 10 milyon dolarlık hacimle tamamladı. Gaming in Türkiye MENA EU'den yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından 10 yıldır aralıksız hazırlanan "Türkiye Oyun Sektörü Raporu", 2025 versiyonu ile sektöre dair güncel pazar verilerini ve ana eğilimleri ortaya koydu.

Rapora göre, 2024'te 810 milyon dolar bandında olan Türkiye oyun pazarının büyüklüğü, 2025'te 1 milyar dolar eşiğini aşarak, 1 milyar 10 milyon dolarlık hacme ulaştı.

Türkiye oyun pazarı 2025'te bir önceki yıla göre, Türk lirası bazında ise yüzde 51,46 büyüme gösterdi.

Aktif oyuncu sayısı 50 milyon bandına yaklaştı

Türkiye'de internet kullanıcı sayısı yaklaşık 77 milyon seviyesindeyken, 16-74 yaş grubunda internet kullanım oranı yüzde 90,9'a ulaştı. Aktif oyuncu sayısı 50 milyon bandına yaklaşırken, oyuncu profilinin yüzde 46'sını kadınlar, yüzde 54'ünü erkekler oluşturuyor.

Raporda, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Türkiye'deki yerel oyun firmalarını isim isim statik bir liste halinde paylaşmak yerine, ekosistemin hızlı değişen yapısı nedeniyle veri, analiz ve yorum formatında sunuldu.

Billonga, Boğaziçi Ventures, Türk Telekom GAMEON, GPay, JAI Portal, Joygame, Joygame Select, KOCCA ve Xsolla'nın sponsorluğunda yayınlanan rapor, espor ekosistemi ile mobil, konsol ve PC tarafındaki trendleri ve tüketim alışkanlıklarını, veriye dayalı analiz ve yorumlarla kapsamlı biçimde ele alıyor.

"Global oyun pazarı hikayesinde kontrolsüz hızlı genişleme dönemi bitti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaming in Türkiye MENA EU Üst Yöneticisi (CEO) Ozan Aydemir, global oyun pazarı hikayesinde kontrolsüz hızlı genişleme döneminin bittiğini, derinleşme ve ustalık dönemi başladığını belirtti.

Artık büyümenin motorunun sadece yeni oyuncu kazanmak olmadığını, mevcut oyuncuların dünyalara ne kadar bağlı kaldığı ve toplulukların ne kadar doğru yönetildiğiyle ölçüldüğüne dikkati çeken Aydemir, "Türkiye tarafında altyapı güçlenirken, oyuncuya ulaşmak teknik olarak hiç olmadığı kadar mümkün ancak o oyuncunun zamanı ve ilgisini kazanmak için verilen rekabet hiç olmadığı kadar yoğun." ifadelerini kullandı.

Girişimcilik ve yatırım ikliminin daha seçici ve "akıllı" bir yapıya evrildiğini aktaran Aydemir, Startups.watch'un yatırım verilerine dayanan Gaming Snapshot çıktılarının, 2025'te yatırım turlarının temkinli seyrine rağmen exitlerin devam ettiğini ve Türkiye'nin potansiyelini koruduğunu gösterdiğini belirtti.

Aydemir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre, fiber erişim ve genişbant tarafındaki artışın oyun deneyimini doğrudan etkilediğini, oyunun artık yalnızca bir içerik değil, erişim-servis-topluluk birleşimiyle sunulan bir "deneyim paketi" haline geldiğini kaydetti.