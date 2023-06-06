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  • Real Madrid'in tacını elinden aldı... İşte dünyanın en değerli futbol kulübü

Real Madrid'in tacını elinden aldı... İşte dünyanın en değerli futbol kulübü

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın yaptığı araştırmaya göre, 1 milyar 562 milyon dolarla dünyanın en değerli futbol kulübü Manchester City oldu. İlk 50 kulüp markası içinde İngiltere 18, Almanya 10, İspanya 9, İtalya 6 kulüple yer alırken Türk kulüpleri sıralamaya giremedi

06 Haziran 2023 | 11:05
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Real Madrid'in tacını elinden aldı... İşte dünyanın en değerli futbol kulübü

AA muhabirinin, dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance'ın "Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası" çalışmasından yaptığı derlemeye göre, listeye girebilen 50 kulüp arasında ilk 10'da yer alanların marka değeri 16 milyar 369 milyon dolara ulaştı.

Premier Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci kupasını İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanarak alan Manchester City, 1 milyar 562 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında da birinci oldu. Böylece City, 4 yıldır en değerli futbol kulübü markası listesinin başında olan Real Madrid'in tacını elinden aldı.

İspanyol takım Real Madrid ise 1 milyar 513 milyon dolarla ikinci sıraya gerilerken Barcelona 1 milyar 425 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İngilizler ilk 10'a damga vurdu

En değerli 10 kulübün 6'sını İngiliz takımları oluşturdu. İlk 10'da iki İspanyol, bir Fransız ve bir Alman takımı da yer buldu.

Listede 4'üncü sırayı 1 milyar 412 milyon dolarlık marka değeriyle Manchester United alırken 1 milyar 411 milyon dolarla Liverpool 5'inci sıranın sahibi oldu.

Paris Saint-Germain 1 milyar 174 milyon dolarlık marka değeriyle 6'ncı sırada kendini gösterirken Bayern Münih 1 milyar 140 milyon dolarla 7'nci sıraya yerleşti.

Bu kulüpleri 8'inci sırada 940 milyon dolarlık marka değeriyle Arsenal, 9'uncu sırada 931 milyon dolarla Tottenham Hotspur, 10'uncu sırada da 893 milyon dolarla Chelsea izledi.

İlk 50 kulüp markası içinde İngiltere 18, Almanya 10, İspanya 9, İtalya 6, Fransa 3, Portekiz 2, Hollanda 1 ve Brezilya 1 kulüp markasıyla temsil edildi.

Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe liste başında

Yayınlanan listenin son sırasında yer alan Brezilya futbol kulübü Flamengo'nun marka değeri 101,5 milyon dolar oldu. Marka değerleri bu değerlerin altında kaldığı için Türk futbol kulüpleri listede yer bulamadı.

Türk futbol kulübü markaları arasında değeri yaklaşık 28 milyon dolar olan Galatasaray önde yer alırken bu kulübü 27 milyon dolarla Fenerbahçe, 21 milyon dolarla Beşiktaş ve 11 milyon dolarla Trabzonspor takip etti.

"Futbol kulüpleri taraftar tabanını iyi tanımalı"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, son dönemdeki altyapı yatırımına rağmen Türk futbol kulüplerinin yeterince değer yaratamadığını söyledi.

Futbol kulüplerinin taraftar tabanını iyi tanıması gerektiğini vurgulayan İlgüner, "Kulüpler taraftar veri tabanının iyi analizi, tutarlı veri ve hesaplamalara dayalı uzun dönemli ve verimli sponsorluk anlaşmalarıyla marka değerlerini artırabilir." dedi.

Taraftar tabanını iyi tanımanın maç ve yayın hasılatlarına olumlu katkısının olabileceğine dikkati çeken İlgüner, şunları kaydetti:

"Türk futbolunun değer kazanması hem ülke algısına hem de futbolla ilintili diğer markaların algısına olumlu katkı yapacaktır. Türkiye Futbol Federasyonunun öncülüğünde Türkiye'nin bu fırsatları iyi değerlendirmesi önem arz etmektedir."

Araştırmaya göre, dünyanın en değerli 20 futbol kulübünün marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

2023 SIRAMARKAÜLKE2023 MARKA DEĞERİ
1Manchester Cityİngiltere1562,48
2Real Madridİspanya1512,92
3Barcelonaİspanya1425,02
4Manchester Unitedİngiltere1412,01
5Liverpoolİngiltere1410,68
6Paris Saint-GermainFransa1174,04
7Bayern MünihAlmanya1140,49
8Arsenalİngiltere940,27
9Tottenham Hotspurİngiltere931,07
10Chelseaİngiltere892,77
11Juventusİtalya654,84
12Atletico Madridİspanya570,17
13Borussia DortmundAlmanya562,24
14Interİtalya528,05
15Milanİtalya371,4
16West Ham Unitedİngiltere319,63
17Newcastle Unitedİngiltere259,22
18Napoliİtalya248,8
19LeipzigAlmanya230,8
20Aston Villaİngiltere221,75

 

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