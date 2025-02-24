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Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı

Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta geçen aya göre 1,5 puan artarak 102,4'e çıktı.

24 Şubat 2025 | 10:39
Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1750 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta geçen aya göre 1,5 puan artarak 102,4 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de 0,2 puan artarak 102,8 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıflarken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre güçlendi.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıflarken, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre güçlendi.

Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler artış bekleyenler lehine dönerken, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise bir önceki aya göre zayıfladı.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 39,6'YA GERİLEDİ

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi. Ortalama maliyetlerde gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlendi.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,6 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir ise zayıfladı.  AA

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