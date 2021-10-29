Rekabet Kurulu, BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ’ye (A 101) yaklaşık 2,7 milyar lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Açıklamaya göre;

BİM Birleşik Mağazalar AŞ’ye 958 milyon 129 bin 194,39 lira,

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ’ye 142 milyon 469 bin 772,07 lira,

Migros Ticaret AŞ’ye 517 milyon 672 bin 762,75 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Savola Gıda ve San. Tic. AŞ’ye 22 milyon 210 bin 998,63 lira ve ayrıca “perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle” ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle de 11 milyon 105 bin 499,32 lira para cezası kesildi.

ŞOK Marketler Ticaret AŞ’ye 384 milyon 369 bin 37,15 lira ve

Yeni Mağazacılık AŞ’ye (A 101) 646 milyon 582 bin 329,39 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

BİM Birleşik Mağazalar AŞ, CarrefourSA, Migros, Savola Gıda, ŞOK Marketler ve Yeni Mağazacılık AŞ’ye (A 101) verilen idari para cezalarının toplam tutarı, 2 milyar 682 milyon 539 bin 593,7 lira oldu.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler ve 1 Dernek hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

28.10.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

1)

1. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.,

2. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.,

3. Migros Ticaret A.Ş.,

4. Savola Gıda San. ve Tic. A.Ş.,

5. ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. ve

6. Yeni Mağazacılık A.Ş. (A 101)’nin

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine;

2)

1. A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.

2. Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş

3. Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.

4. Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

5. Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

6. Dalan Kimya End. A.Ş.

7. Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

8. Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

9. Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.

10. Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.

11. Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.

12. Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.

13. Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.

14. Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.

15. Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

16. Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. ile

17. Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.

18. Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.,

19. Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

20. Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.

21. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.

22. Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.

23. Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.

24. Gıda Perakendecileri Derneği

tarafından 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından, ilgili teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına;

3) Bununla birlikte soruşturma tarafı tüm tedarikçiler ve perakendecilerin gerek kendi pazarlarındaki rakiplerine gerekse de dikey ilişkide bulunan tarafların birbirlerinin rakiplerine ilişkin rekabete hassas bilgilerin değişiminde dikkate almaları gereken hususlarla ilgili olarak soruşturma taraflarına görüş yazısı gönderilmesine

karar verildi.

Kararın, yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.