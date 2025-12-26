Rize’de beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarının ardından Rize’de kar yağışı etkili oldu.
Saat 21.00 sıralarında başlayan yağış nedeniyle beyaza bürünen tepelerde kartpostallık manzaralar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit yaylasında kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı.
Rize’nin denizi gören yaylası ve kış sporları merkezi Handüzü Yaylası’nda ise kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı.
Kar yağışlarının 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Yetkililer, yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Meteoroloji, özellikle yüksek kesimlerde yaşayanlar ve sürücüler için don tehlikesine karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.