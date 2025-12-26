Rize’de beklenen kar yağışı başladı

Kar yağışlarının 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Yetkililer, yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji, özellikle yüksek kesimlerde yaşayanlar ve sürücüler için don tehlikesine karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.