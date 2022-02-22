Rusya’da Moskova Borsası Ukrayna ile gerginliğin tırmanmaya başlamasından bu yana 22 Kasım 2022’ye kıyasla yüzde 31 değer kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerginlik ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların “sözde yönetimlerinin” tanınmasına dair kararnameyi imzalamasıyla Rus borsalarındaki satış baskısı devam ediyor.

Moskova Borsası (MICEX), dün yüzde 14’e yakın değer kaybederek Kasım 2008’den bu yana yaşanan en sert düşüşünü kaydetti.

Bugün de açılışta yüzde 6,6 değer kaybederek 2.853 puana gerileyen Moskova Borsası, günün ilerleyen saatlerinde kayıplarını bir miktar telafi ederek 2.941 puana çıktı.

Moskova Borsası’nın son üç aylık değer kaybı ise 22 Kasım 2021’e kıyasla 4.021 puandan bugün sabah saatlerinde 2.756’a kadar gerilemesiyle yüzde 31’e kadar ulaştı.

Dolar/ruble paritesi de 15 Şubat’a kıyasla bir haftada yüzde 5,7 yükselişle 79’a, avro/ruble paritesi de söz konusu dönemde yüzde 4,6 yükselişle 89,5’e çıktı.

Analistler, satış baskısının şimdilik yavaşlamasına rağmen Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin sıcak çatışma ihtimalinin artması halinde Rus piyasalarındaki aşağı yönlü baskının süreceğine işaret ediyor.