Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emri vermesi, gözleri bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevirdi. Peki, Rusya’nın ne kadar nükleer silahı var? İşte detaylar… (Putin’in sözleri dünyada nasıl yorumlandı başlıklı makaleye de bakabilirsiniz)

Putin, bugün Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı toplantıda, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdi.

Toplantının başında Putin, Batı’nın Rusya ile ilişkilerinde dostça olmayan eylemlerde bulunduğunu söyledi. Putin, “Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı’na ve Savunma Bakanı’na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum.” ifadelerini kullandı.

NATO’DAN TEPKİ VAR: SORUMSUZCA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, CNN televizyonunda yayımlanan “State of Union” programında yaptığı açıklamalarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan “caydırıcı güçlerini” özel savaş görevi durumuna geçirmesine değindi.

Söz konusu adımı “tehlikeli bir söylem” olarak nitelendiren Stoltenberg, “Bu davranış çok sorumsuzcadır.” dedi. Stoltenberg, “Rusya sahada bağımsız, egemen bir millete karşı savaş açıyor. Bu açıklamasını sahadaki durumla birleştirince olay daha da ciddileşiyor.” diye konuştu

Yaşanan durum Rusya’nın nükleer silahları ve hipersonik füzelerini yeniden gündeme getirdi. Peki, Rusya’nın ne kadar nükleer silahı var?

SSCB’nin nükleer silah sayısı 40 bini aşmıştı

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 1949’da ilk kez nükleer silah denemesi yaptı ve ABD’nin ardından dünyada nükleer silaha sahip ikinci ülke oldu. Bu iki ülke arasındaki yarış nedeniyle 1980’li yıllarda SSCB’nin nükleer silah sayısı 40 bini aştı. SSCB’nin dağılması ve Washington ile Moskova arasında imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları sayesinde bu sayı hızla gerilese de Rusya hala dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda.

RUSYA BİRİNCİ, ABD İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) geçen yıl yayımladığı verilere göre, Rusya, 6 bin 255 nükleer başlıkla dünyada ilk sırada yer alıyor. Rusya yönetiminin sahip olduğu nükleer silahların sayısında 2020’ye oranla geçen yıl 120 adet azalma oldu.

Rusya’nın 1800 konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulunuyor.

Rusya’yı 5 bin 550 nükleer silah ile ABD takip ediyor ve bu iki ülke hala dünyadaki nükleer silahların yüzde 90’nından fazlasına sahip.

Diğer yedi nükleer güç şu ülkelerden oluşuyor: İngiltere, Fransa, İsrail, Çin, Pakistan, Hindistan ve Kuzey Kore.

ABD’nin yanı sıra Batı Bloku’nda yer alan Fransa 290, İngiltere ise 225 nükleer başlığa sahip.

Rusya’nın süpersonik füzeleri