Saatler ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması Türkiye’de var mı?

Böcek Merakından Doğan Bir Fikir

Yeni Zelandalı bir postane çalışanı ve böcekbilimci (entomolog) olan George Vernon Hudson, vardiyalı işinden çıktıktan sonra gün batmadan önce böcek toplayabilmek için daha fazla vakit istiyordu. 1895'te sunduğu teklif, aslında akşam saatlerine 2 saatlik bir ışık eklemeyi hedefliyordu. Hudson’ın bu "kişisel" ihtiyacı, bugün küresel bir sistemin temeli sayılıyor.

Benjamin Franklin ve "Şaka" mı, Gerçek mi?

Hudson'dan çok önce, 1784'te Benjamin Franklin, Paris'te yaşadığı dönemde bir makale yazarak insanların güneş doğduğunda uyanması gerektiğini, böylece mum masrafından tasarruf edilebileceğini savunmuştu. Ancak Franklin'in bu önerisi aslında saatleri değiştirmeyi değil, güneş doğduğunda topların ateşlenmesi ve kilise çanlarının çalınması gibi eğlenceli (ve biraz gürültülü) önlemleri içeren hicivli bir yazıydı.