Saatler ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması Türkiye’de var mı?

Mart ayının son haftasına girilmesiyle birlikte gündeme gelen "Saatler ileri alınacak mı?" sorusu, Türkiye'nin 2016 yılından bu yana sürdürdüğü sabit saat politikası nedeniyle bu yıl da net bir cevaba sahip.
Günümüzde ülkeler bu konuda ikiye ayrılmış durumda:
Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika: Çoğunlukla bu uygulamayı sürdürüyor. 2026 yılında Avrupa ülkeleri 29 Mart Pazar günü yaz saatine geçecek.
Türkiye, Rusya ve Birçok Asya/Afrika Ülkesi: Sabit saat uygulamasını tercih ediyor. Türkiye, 2016'dan bu yana yıl boyunca yaz saatinde (UTC+3) kalarak bu değişim döngüsünden çıkmış durumda.
Böcek Merakından Doğan Bir Fikir
Yeni Zelandalı bir postane çalışanı ve böcekbilimci (entomolog) olan George Vernon Hudson, vardiyalı işinden çıktıktan sonra gün batmadan önce böcek toplayabilmek için daha fazla vakit istiyordu. 1895'te sunduğu teklif, aslında akşam saatlerine 2 saatlik bir ışık eklemeyi hedefliyordu. Hudson’ın bu "kişisel" ihtiyacı, bugün küresel bir sistemin temeli sayılıyor.
Benjamin Franklin ve "Şaka" mı, Gerçek mi?
Hudson'dan çok önce, 1784'te Benjamin Franklin, Paris'te yaşadığı dönemde bir makale yazarak insanların güneş doğduğunda uyanması gerektiğini, böylece mum masrafından tasarruf edilebileceğini savunmuştu. Ancak Franklin'in bu önerisi aslında saatleri değiştirmeyi değil, güneş doğduğunda topların ateşlenmesi ve kilise çanlarının çalınması gibi eğlenceli (ve biraz gürültülü) önlemleri içeren hicivli bir yazıydı.
Uygulamanın Artıları ve Eksileri
Dünya genelinde bu uygulamanın hâlâ tartışmalı olmasının temel nedenleri şunlardır:
Avantajlar:
Enerji Tasarrufu: Akşam saatlerinde aydınlatma ihtiyacını azaltır.
Sosyal Hayat: İnsanların iş çıkışı gün ışığında daha fazla vakit geçirmesini teşvik eder.
Güvenlik: Suç oranlarının ve trafik kazalarının alacakaranlıkta daha az olduğu savunulur.
Dezavantajlar:
Sağlık: Saat değişimlerinin (uyku düzenindeki bozulma nedeniyle) kalp krizi ve inme riskini kısa süreliğine artırdığına dair araştırmalar mevcuttur.
Karmaşıklık: Uluslararası ticaret ve ulaşım takvimlerinde karışıklığa neden olabilir.