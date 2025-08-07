Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. etap başvuru şartları ve kadro dağlımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımının ikinci etabı için geri sayım başladı. İlk etap yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından, toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personelinin daha kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, ikinci etap personel alımları için hedeflenen tarih Eylül-Ekim 2025 aylarıdır. Bu kapsamda, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte başvuru sürecinin başlaması bekleniyor. Adayların ÖSYM'nin ve Sağlık Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmesi büyük önem taşıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Yılın ikinci alımında branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar yayınlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla belli olacak. Sağlık bakanlığı personel alımı için henüz bir kılavuz yayımlanmadı.

KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı da henüz belli değil. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM’ye bildirecek. Yayınlanan kılavuz kapsamında kadro dağılımına ve kontenjan rakamlarına yer verilecek.

İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273