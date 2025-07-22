Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli mi?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı ikinci etap kapsamında gerçekleştireceği 18 bin sağlık çalışanı alımı için geri sayım başladı. Başvuru tarihleri, branş bazlı kontenjanlar ve başvuru koşulları, KPSS puanıyla tercih yapacak adayların gündemindeki yerini koruyor. Adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu merakla beklerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları sürece ışık tutuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alım sürecinin ilk aşaması tamamlandı. KPSS 2025/4 yerleştirme sonuçları ile 15.342 yeni personel göreve başlarken, işçi alımları da 27 Mayıs'taki kura çekimiyle kesinleşti. Bu kapsamda bakanlık bünyesine toplamda 3.658 işçi katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanı alımının ikinci etabına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, 37 bin sağlık personeli atamasının ikinci etabının Eylül ayında gerçekleşeceğini duyurdu. Memişoğlu, "Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama ile birlikte, binlerce sağlık çalışanı adayının merakla beklediği 18 bin kişilik ikinci etap alımının detaylarının Eylül ayında netleşmesi bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM’ye bildirecek. Yılın ikinci alımında branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar yayınlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla belli olacak. Sağlık bakanlığı personel alımı için henüz bir kılavuz yayımlanmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI VE İŞÇİ ALIM HANGİ KADROLARDA OLACAK?

19 bin personel alımında en fazla kadro hemşire, ebe ve sağlık teknikeri kadrosuna ayrılmıştı. İkinci etapta yapılacak 18 bin kadro ayrılacak. İlk alımlarda olduğu gibi ikinci alımlarda da en fazla alımın hemşire kadrosuna yapılması ön görülüyor. İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273