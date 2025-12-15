Sağlık Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak?

Sağlık Bakanlığı personeli için yürütülen 2025 yılı banka promosyon anlaşması görüşmeleri, yüksek teklifler ve yenilikçi faizsiz kredi seçenekleriyle kritik bir aşamaya ulaştı. Personel, iller bazında farklılık gösterecek olan bu anlaşmaların detaylarını ve en önemlisi sonuçların ne zaman açıklanacağını büyük bir merakla bekliyor.
Sağlık Bakanlığı Promosyon Anlaşmasında Kritik İddia ve Ödeme Beklentisi
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, yüz binlerce sağlık çalışanı gözünü banka promosyon ödemelerine dikti. Diğer bakanlıklardan farklı olarak merkezi bir anlaşma yerine iller bazında yürütülen promosyon süreçlerinde, düşük kalan anlaşmalar nedeniyle daha önce Bakanlık tarafından 100 bin liralık alt limit belirlenmesi yönünde bir çalışma yapılmıştı.
Masadaki İddia Edilen Anlaşma
Sağlık Bakanlığı personeli için yürütülen görüşmelere dair kritik bir iddia ortaya atıldı:
İddia: Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında 90 bin lira nakit ödeme ve 10 bin liralık para puan olmak üzere toplamda 100 bin lirayı bulan bir anlaşma sağlandığı öne sürüldü.
Ancak, bu önemli iddia hakkında Sağlık Bakanlığı yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detayların ve anlaşmanın kesinleşmiş halinin kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Ödeme Takvimi Beklentisi
Anlaşmaların kesinleştiği illerde, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin belirli bir takvim çerçevesinde hesaplara yatırılması bekleniyor:
Beklenen Ödeme Tarihi: 19 - 25 Aralık 2025 tarihleri arasında ödemelerin hesaplara yatırılması öngörülüyor.
Sağlık Bakanlığı personelini ilgilendiren promosyon anlaşması görüşmeleri devam ederken, 100 bin liralık promosyon paketini nakit olarak almak istemeyen çalışanlar için faizsiz kredi seçeneği üzerinde çalışıldığı iddiası güçleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bu model sağlık çalışanları arasında önemli bir gündem maddesi haline geldi.
Nakit Promosyon Yerine Faizsiz Kredi Seçeneği
Ortaya atılan iddialara göre, sağlık çalışanlarının promosyon anlaşması kapsamında almayı kabul ettiği 90 bin lira nakit promosyonu iade etmeleri koşuluyla, Ziraat Bankası tarafından faizsiz kredi desteğinden yararlanmaları mümkün olabilecek. Bu model, çalışanlara kısa vadede büyük nakit ihtiyacı için önemli bir finansman kolaylığı sunmayı amaçlıyor.
Bazı kaynaklarda bu faizsiz kredi desteğinin detayları şu şekilde belirtiliyor:
6 Ay Vadeli: 550.000 TL
12 Ay Vadeli: 350.000 TL
24 Ay Vadeli: 200.000 TL