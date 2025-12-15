Sağlık Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak?

Sağlık Bakanlığı Promosyon Anlaşmasında Kritik İddia ve Ödeme Beklentisi

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, yüz binlerce sağlık çalışanı gözünü banka promosyon ödemelerine dikti. Diğer bakanlıklardan farklı olarak merkezi bir anlaşma yerine iller bazında yürütülen promosyon süreçlerinde, düşük kalan anlaşmalar nedeniyle daha önce Bakanlık tarafından 100 bin liralık alt limit belirlenmesi yönünde bir çalışma yapılmıştı.

Masadaki İddia Edilen Anlaşma

Sağlık Bakanlığı personeli için yürütülen görüşmelere dair kritik bir iddia ortaya atıldı:

İddia: Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında 90 bin lira nakit ödeme ve 10 bin liralık para puan olmak üzere toplamda 100 bin lirayı bulan bir anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Ancak, bu önemli iddia hakkında Sağlık Bakanlığı yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detayların ve anlaşmanın kesinleşmiş halinin kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.