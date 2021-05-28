Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan, “Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz.” dedi.
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan, “Salgının başından bugüne kadar merkezi yönetim bütçesinden 79 milyar liralık harcama yaptık, yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz.” dedi.
Ayrıntılar geliyor
Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi Bankası iş birliği bu yıl 17. kez düzenlenen düzenlenen “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının...Daha fazla oku
En basit haliyle 2021 yılının Mayıs ayı döviz kuru 1 $=8,24 TL üzerinden işlem görüyorken 2020 yılında bu miktar 6,90 TL civarındaydı. Sadece 1 yılda dolar kuru Türkiye’de neredeyse 1,5 TL civarında artmış durumda. Bazı durumlarda kurdaki oynaklık bir gün içerisinde bile inanılmaz düzeylere çıkabiliyor....Daha fazla oku
Dijital dönüşüm, son on yılın en stratejik kavramlarından biri oldu. Eski iş yapış yöntemleri yerini adım adım dijitalleşmeye bırakırken bu süreci iyi değerlendirenler çok büyük avantajlar elde ederek piyasadaki konumlarını güçlendirdiler. Peki sizin şirketiniz de dijitalleşmeye hazır mı?Daha fazla oku
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