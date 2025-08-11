ARA
Sanayi üretimi haziranda da arttı

Sanayi üretim endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 8,3 arttı.

11 Ağustos 2025 | 10:11
Son Güncellenme: 11 Ağustos 2025 | 10:16
TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi Haziran 2025 verilerini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Dört aydır yükselişin devam ettiği sanayi üretiminde yıllık değişim son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Sanayi üretimi haziranda da arttı-1

 

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

Sanayi üretimi haziranda da arttı-2
