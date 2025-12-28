Serbest piyasada fındık fırtınası: Yılbaşı öncesi fiyatlar yeniden yükseliyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde fındık tüccarlığı yapan Enes Uzun, fiyatlardaki yükselişin devam ettiğini belirterek, önümüzdeki süreçte fındığın önce 300 liraya, ardından 350 liraya ulaşabileceğini söyledi.

Alaplı’da serbest piyasada 250 liraya kadar düşen fındık fiyatlarının yeniden yükselmesi üreticiyi umutlandırdı. Yılbaşına kadar fiyatların bir miktar daha artması beklenirken, asıl yükselişin yeni yıl ile birlikte yaşanacağı ifade ediliyor.

İlçede bazı tüccarların hâlâ 270 liradan alım yaptığı görülürken, 280 liradan fındık alan tüccarların sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Alaplı Karşıyaka ESD Fındık Pazarı esnafından Enes Uzun, üreticinin pazara fındık indirmemesi nedeniyle fiyatların son haftalarda toparlandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "2026 yılına sayılı günler kala Alaplı’da serbest piyasada 50 randıman fındık 280 liradan alıcı buluyor. Hasat döneminde 300, 340 hatta 350 liraya kadar çıkan fiyatlar, sert düşüşlerle 250 liraya kadar gerilemişti. Üreticinin piyasaya fındık arz etmemesiyle birlikte fiyatlar yeniden 280 lira seviyelerine yükseldi."

Düşük rekolte sonrası 250 liraya kadar gerileyen fiyatlardaki bu ani yükseliş üreticiyi umutlandırırken, uzmanlar yılbaşı sonrasında fındık fiyatlarının yeniden 350 TL bandını görebileceğini öngörüyor.