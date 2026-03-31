SGK prim ödemeleri ertelendi mi? SGK'dan açıklama geldi

Özellikle ayın son saatlerinde işlemlerini tamamlamak isteyen işverenler, muhasebeciler ve sigortalılar sisteme girişte teknik hatalarla karşılaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu, yaşanan bu aksaklıklarla ilgili olarak vatandaşları bilgilendiren bir açıklama yayımladı.
31 Mart 2026 itibarıyla SGK sistemlerinde yaşanan erişim sorunu, kurumun altyapısında (MOSIP) gerçekleştirilen bir güncelleme çalışmasından kaynaklanıyor. Özellikle Şubat ayına ait prim ödemelerinin ve beyannamelerin son günü olması nedeniyle bu durum işverenler ve sigortalılar için büyük bir belirsizlik yaratmıştı.
SGK’nın az önce yayımladığı resmi açıklamaya göre durumun özeti ve dikkat etmeniz gerekenler şöyledir:
SGK'dan Gelen Kritik Güvence
Kurum, teknik aksaklığın kendi altyapı çalışmalarından kaynaklandığını kabul ederek şu önemli maddeyi paylaştı:
Cezai İşlem Uygulanmayacak: Sistemdeki gecikmeler nedeniyle işlemlerini bugün tamamlayamayan sigortalılar ve işverenler herhangi bir gecikme zammı, ceza veya hak kaybına maruz kalmayacak.
Süreç: Çalışmaların 24 saat içerisinde tamamlanması ve sistemin 1 Nisan itibarıyla tamamen rutin işleyişine dönmesi planlanıyor.
Ödeme Süresi Uzatıldı mı?
Şu anki duruma göre:
Resmi Bir Tarih Uzatımı Yok: SGK henüz ödemelerin "şu tarihe kadar uzatıldığına" dair bir duyuru yapmadı.
Ancak: "Cezai işlem uygulanmayacak" ibaresi, aslında fiili bir süre uzatımı anlamına geliyor. Sistem açıldığında yapılacak ödemeler, bugün yapılmış gibi kabul edilecek ve sistem üzerinden faiz işletilmeyecek.
Bu Süreçte Ne Yapmalısınız?
Sistemi Zorlamayın: MOSIP altyapısındaki güncelleme devam ettiği için e-SGK üzerinden sürekli deneme yapmak hata mesajı almanıza neden olabilir.
Yarını Bekleyin: Kurumun "24 saat" vurgusu, işlemlerin en sağlıklı şekilde 1 Nisan Çarşamba günü yapılabileceğini gösteriyor.
Banka Kanallarını Kontrol Edin: Bazı bankaların web servisleri MOSIP ile entegre olduğu için banka uygulamalarında da "Borç Sorgulanamıyor" hatası almanız normaldir. Yarın sabah saatlerinde tekrar kontrol etmek daha sağlıklı olacaktır.