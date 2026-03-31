SGK prim ödemeleri ertelendi mi? SGK'dan açıklama geldi

31 Mart 2026 itibarıyla SGK sistemlerinde yaşanan erişim sorunu, kurumun altyapısında (MOSIP) gerçekleştirilen bir güncelleme çalışmasından kaynaklanıyor. Özellikle Şubat ayına ait prim ödemelerinin ve beyannamelerin son günü olması nedeniyle bu durum işverenler ve sigortalılar için büyük bir belirsizlik yaratmıştı.

SGK’nın az önce yayımladığı resmi açıklamaya göre durumun özeti ve dikkat etmeniz gerekenler şöyledir:

SGK'dan Gelen Kritik Güvence

Kurum, teknik aksaklığın kendi altyapı çalışmalarından kaynaklandığını kabul ederek şu önemli maddeyi paylaştı:

Cezai İşlem Uygulanmayacak: Sistemdeki gecikmeler nedeniyle işlemlerini bugün tamamlayamayan sigortalılar ve işverenler herhangi bir gecikme zammı, ceza veya hak kaybına maruz kalmayacak.

Süreç: Çalışmaların 24 saat içerisinde tamamlanması ve sistemin 1 Nisan itibarıyla tamamen rutin işleyişine dönmesi planlanıyor.



