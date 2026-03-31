Gelir vergisi 2026 uzatıldı mı? Beyanname İçin ek süre var mı?

2025 takvim yılında elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilme süreci, mevcut vergi mevzuatı çerçevesinde 31 Mart 2026 tarihi mesai saati bitimi itibarıyla sona ermektedir. Mükelleflerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri adına belirlenen bu nihai tarihe kadar, tahakkuk eden verginin birinci taksit ödemesinin de eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Kanuni düzenlemeler uyarınca beyan süresi her ne kadar mart ayının son günü olarak belirlenmiş olsa da uygulamada bazı esnekliklerin yaşanabileceği öngörülmektedir.