Son 10 yılın en yüksek gelir artışı
2018’in dokuz ayında 3,1 milyon net yeni abone kazanımıyla son 11 yılın en iyi dokuz ay abone artışını kaydettik. Toplam abone sayımızı 44,7 milyona yükselttik. 15 milyar TL’nin üzerinde gelir sağlayarakyüzde 12,7’lik yıllık büyümerakamıyla son 10 yılın en yüksek gelir artışını elde ettik.
Başarılı operasyonel yönetimlefaaliyet giderlerimizi düşürdük. En yüksek dokuz ay FVAÖK artışımızı kaydettik. FAVÖK, yıllık yüzde 26
artışla 6,2 milyar TL’ye yükseldi. FVAÖK marjı yıllık 4,3 puan iyileşmeyle son yedi yılın en yüksek değeri olan yüzde 41,3’e ulaştı.
TL’nin dolar ve Euro karşısındaki değer kaybı sonuçlarımıza etki etti ve dokuz ayda 3,6 milyar TL zarar açıkladık. Ancak döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında net kârımız yıllık yüzde 40 artışla 2,5 milyar TL oldu.
Gelirlerimizdeki 2018 yıllık büyüme hedefini yüzde 11’den yaklaşık yüzde 13’e, FVAÖK’te yıllık öngörümüzü 7,6-7,8 milyar TL’den 8-8,2 milyar TL’ye çıkardık. Yatırımharcamalarındaki yıllık büyüme öngörümüzü de 4,1 milyar TL’den yaklaşık 4,2 milyar TL’ye yükselttik.
Dr. Paul Doany/Türk Telekom (TT) CEO’su
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