Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Selçuk’un konuşmasından satır başları;

“Kısa çalışma ödeneği bizim genel ekonomik kriz gibi sebeplerle bir işyeri faaliyetini kısmen durdurduysa onlar için başlattığımız bir çalışma. Salgın hastalık da bu kapsam alanına girdi. Etkilenen bütün işletmelerimiz İŞKUR üzerinden başvurabilir. Hem işvereni hem de çalışanımızı korumak zorundayız. Salgından etkilenen tüm işletmelerimiz başvurabilir. Tüm işletmeler başvursun inceleyip karar vereceğiz.

Kısa çalışma ödeneğine işletmeler dijital ortamdan başvuru yapabilir. Geçen seneki örneğimizde ortalamamız 11-12 gündü bu sene daha fazla başvuru aldık. Başvuruları 60 günden önce tamamlayacağız. Sektör şartımız yok.

Ödenek işsizlik sigorta fonundan karşılanacak. Ödeneğin üst limiti şöyle, aylık asgari ücretin brüt tutarının 1,5 katını geçemiyor. Asgari ücretli net ücretinin yüzde 75’ini almış olacak.

19 bin firma başvurdu.”