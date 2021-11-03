Son dakika haberi… Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Beklenti, aylık yüzde 2,50, yıllık yüzde 20 artış yönündeydi.

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,89 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020’ye göre yüzde 37,34, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 46,31 artış gösterdi.

Aylık ve yıllık değişimler

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 7,56 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 2,43 ile ulaştırma oldu.

Ekimde aylık bazda en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,17 ile eğitim, yüzde 0,51 ile eğlence ve kültür ve aynı oranla haberleşme olarak hesaplandı.

TÜFE’de ana harcama gruplarında ekimde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bunu yüzde 25,23 lokanta ve oteller ve yüzde 23,03 ile ev eşyası izledi.

Ekim 2020’ye göre artışın en düşük olduğu ana grup yüzde 5,29 ile haberleşme olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar yüzde 7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,12 ile eğlence ve kültür olarak sıralandı.

Ekimde, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge

Türkiye’de ekimde yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 24,18 ile “Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli “olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,61 ile “Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane” bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 19,7 ile “Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli” bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 24,18 ile “Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli” bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 23,82 ile “Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir” ve 23,69 ile “Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan” bölgeleri izledi.

Geçen yılın ekim ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 18,26 ile “Ankara” bölgesinde hesaplandı.