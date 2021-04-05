Enflasyon martta yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,13 artış kaydetti.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise, martta bir önceki aya göre yüzde 4,13, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,21, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,04 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün martta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 21,26, imalatta yüzde 33,96, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,55, su temininde yüzde 27,3 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,87, imalatta yüzde 4,33, su temininde yüzde 0,42 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 37,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,68, dayanıksız tüketim malında yüzde 23,98, enerjide yüzde 23,27, sermaye malında yüzde 27,31 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 5,05, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,66 dayanıksız tüketim malında yüzde 2,73, enerjide yüzde 5,93, sermaye malında yüzde 2,62 artış kayıtlara geçti.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,55 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 7,51 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 8,64 ile giyim eşyasında gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 76,19, ana metaller yüzde 60,98, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 45,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık düşüş sadece yüzde 1,18 ile deri ve ilgili ürünlerinde görüldü. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 14,03, ana metaller yüzde 9,05, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 7,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.