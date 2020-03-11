Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ocakta cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 528 milyon dolar artarak 1 milyar 804 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler hesabı ise 6 milyar 494 milyon dolar fazla verdi.

Aylık gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2019’un aynı ayına göre 1 milyar 994 milyon dolar artarak 3 milyar 245 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın ocak ayında 3 milyar 409 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Ocak 2020’de 3 milyar 220 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, geçen yılın aynı ayına göre 78 milyon dolar artarak 1 milyar 586 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, söz konusu dönemde 112 milyon dolar artarak 1 milyar 100 milyon dolara çıktı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2019’un aynı ayına göre 310 milyon dolar azalarak 223 milyon dolara geriledi.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler ise geçen yılın aynı ayına göre 95 milyon dolar artarak 195 milyon dolar oldu.