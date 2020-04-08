Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “Son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 38 bin 226, can kaybı 812 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1846’ya ulaştı.” denildi.

Sağlık Bakanı Koca ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Hastalarımızın 264’ü iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde” ifadelerini kullandı.

Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JukrzwanOm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2020