Son dakika: Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı.
Dünyada moda olan 'tiny house' adıyla bilinen 'küçük mobil ev' konsepti, ülkemizde de yayılıyor. Bu evlere ve prefabrik yapılara olan...Daha fazla oku
AB Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı aşıları yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi. AB Komisyonundan yapılan açıklamada, AB...
Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı 400 bini geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısında 386 bin 452 ile yeni bir rekor...
Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, birinci çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla...
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