Pandemi sürecinde Süper Lig’in 2020-2021 sezonu için artık gün sayılıyor. Süper Lig için fikstür çekimi de yapıldı. Maçlar seyircisiz olarak başlıyor, ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirci tribüne alınacak. Peki, Süper Lig, TFF 1’nci, 2’nci ve 3’ncü ligler ne zaman başlayacak, şu ana kadar yapılan açıklamalar neler? İşte merak edilen soruların yanıtları; rakamlarla Süper Lig ve 2020-2021 sezonu fikstürü, derbi maçların tarihleri:
SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR *
Planlamaya göre Süper Lig 2020-2021 sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Eylül’de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 24 Ocak’ta sona erecek. İkinci yarısının 29 Ocak 2021’de başlayacağı sezon, 16 Mayıs 2021’de oynanacak 42. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
Süper Lig’de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Bu sezon 21 takımla ve her takımın oynayacağı 40 maçla tamamlanacak. Süper Lig’de devre arası verilmeyecek.
TFF 1. LİG, 2. LİG, 3. LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? *
- TFF 1. Lig, 11 Eylül’de oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Lig’de 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi yapılacak.
- TFF 2. Lig 19 Eylül’de başlayıp, 8 Mayıs 2021’de tamamlanacak. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta müsabakaları hafta içine alındı.
- TFF 3. Lig ise 19 Eylül’de başlayacak. Normal sezon 1 Mayıs 2021’de sona erecek ligde, 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak.
- TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.
SEYİRCİ OLACAK MI? *
Federasyondan yapılan kısa bir süre önce yapılan açıklamada “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir” denilmişti.
- TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyircinin girebileceği, locaların kullanımının da serbest bırakılacağı açıklandı.
- Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takmasının zorunlu olacağı aktarıldı.
SÜPER LİG’DE DERBİLER NE ZAMAN? *
Fikstür çekimiyle Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor’un birbiri arasında yapacağı maçların haftaları da ortaya çıktı.
- Ligin ilk haftasında Trabzonspor, Beşiktaş’ı konuk edecek. İkinci haftada ise son şampiyon Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı ağırlayacak.
- Süper Lig’in üçüncü haftasında ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Beşinci haftada Trabzonspor-Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
- Ligde 6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına sahne olacak. Dokuzuncu haftada ise Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i konuk edecek.
- Onuncu haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakası 14, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması ise 15. haftada oynanacak.
- Ligde 19. hafta ise Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak.
SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU FİKSTÜRÜ *
Peki, Süper Lig’de fikstür nasıl şekillendi? Süper Lig’de ilk haftanın maç programı şöyle:
- MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
- Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
- Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa
- Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
- Hatayspor-Medipol Başakşehir
- Galatasaray-Gaziantep FK
- Fatih Karagümrük-BtcTurk Yeni Malatyaspor
- Göztepe-Yukatel Denizlispor
- Trabzonspor-Beşiktaş
- Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği
- İttifak Holding Konyaspor-BAY
2. HAFTA
- Yeni Malatyaspor-Göztepe
- Gaziantep FK-Fatih Karagümrük
- Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
- Medipol Başakşehir-Galatasaray
- Yukatel Denizlispor-Trabzonspor
- Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor
- Fenerbahçe-Hatayspor
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor
- Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
- Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor
3. HAFTA
- Çaykur Rizespor-Alanyaspor
- Hatayspor-Kasımpaşa
- Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor
- Galatasaray-Fenerbahçe
- Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
- İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş
- Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir
- Göztepe-Gaziantep FK
- Trabzonspor-Yeni Malatyaspor
- Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
4. HAFTA
- Medipol Başakşehir-Göztepe
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor
- Fenerbahçe-Fatih Karagümrük
- Beşiktaş-Gençlerbirliği
- Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor
- Gaziantep FK-Trabzonspor
- Kasımpaşa-Galatasaray
- MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor
- Alanyaspor-Hatayspor
- Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
5. HAFTA
- Galatasaray-Alanyaspor
- Fatih Karagümrük-Kasımpaşa
- Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor
- Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
- Göztepe-Fenerbahçe
- Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü
- Trabzonspor-Medipol Başakşehir
- Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK
- Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
- İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor
6. HAFTA
- Kasımpaşa-Göztepe
- Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor
- Alanyaspor-Fatih Karagümrük
- Yukatel Denizlispor-Beşiktaş
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray
- Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
- Fenerbahçe-Trabzonspor
- Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor
- MKE Ankaragücü-Hatayspor
- Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor
7. HAFTA
- Göztepe-Alanyaspor
- Trabzonspor-Kasımpaşa
- Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor
- Hatayspor-Demir Grup Sivasspor
- Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe
- Galatasaray-MKE Ankaragücü
- İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir
- Gençlerbirliği-Gaziantep FK
- Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
- Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
8. HAFTA
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe
- MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük
- Alanyaspor-Trabzonspor
- Gaziantep FK-Beşiktaş
- Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor
- Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği
- Demir Grup Sivasspor-Galatasaray
- Hes Kablo Kayserispor-Hatayspor
- Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor
- Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor
9. HAFTA
- İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa
- Fraport TAV Antalyaspor-Alanyaspor
- Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
- Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor
- Gençlerbirliği-Fenerbahçe
- Göztepe-MKE Ankaragücü
- Beşiktaş-Medipol Başakşehir
- Hatayspor-Çaykur Rizespor
- Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK
- Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
10. HAFTA
- Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor
- Demir Grup Sivasspor-Göztepe
- Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük
- Fenerbahçe-Beşiktaş
- Çaykur Rizespor-Galatasaray
- Kasımpaşa-Gençlerbirliği
- Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor
- MKE Ankaragücü-Trabzonspor
- Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor
11. HAFTA
- Gençlerbirliği-Alanyaspor
- Beşiktaş-Kasımpaşa
- Göztepe-Hes Kablo Kayserispor
- Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor
- Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe
- Galatasaray-Hatayspor
- Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü
- Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor
- Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
- İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12. HAFTA
- Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
- Çaykur Rizespor-Göztepe
- Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
- Hatayspor-Fatih Karagümrük
- Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor
- Alanyaspor-Beşiktaş
- MKE Ankaragücü-ittifak Holding Konyaspor
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği
- Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor
- Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor
13. HAFTA
- Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor
- Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
- Yukatel Denizlispor-Alanyaspor
- İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
- Fatih Karagümrük-Galatasaray
- Göztepe-Hatayspor
- Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü
- Gaziantep FK-Fenerbahçe
- Trabzonspor-Çaykur Rizespor
- Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
14. HAFTA
- Alanyaspor-Yeni Malatyaspor
- Galatasaray-Göztepe
- Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
- Kasımpaşa-Gaziantep FK
- MKE Ankaragücü-Beşiktaş
- Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği
- Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor
- Hatayspor-Trabzonspor
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor
- Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor
15. HAFTA
- Gaziantep FK-Alanyaspor
- Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
- Fraport TAV Antalyaspor-Hatayspor
- Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor
- Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor
- Trabzonspor-Galatasaray
- Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü
- İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor
- Göztepe-Fatih Karagümrük
- Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16. HAFTA
- MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK
- Alanyaspor-Medipol Başakşehir
- Kasımpaşa-Fenerbahçe
- Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş
- Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği
- Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor
- Fatih Karagümrük-Trabzonspor
- Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor
- Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor
17. HAFTA
- Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor
- Fenerbahçe-Alanyaspor
- Gençlerbirliği-Hatayspor
- Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor
- Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
- İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray
- Beşiktaş-Çaykur Rizespor
- Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük
- Trabzonspor-Göztepe
- Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
18. HAFTA
- Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor
- Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK
- MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir
- Galatasaray-Gençlerbirliği
- Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe
- Hatayspor-Beşiktaş
- Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor
- Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor
- Alanyaspor-Kasımpaşa
19. HAFTA
- Yukatel Denizlispor-Hatayspor
- Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor
- Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor
- Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
- Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
- Beşiktaş-Galatasaray
- Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük
- Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
- İttifak Holding Konyaspor-Göztepe
- Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20. HAFTA
- Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
- Hatayspor-Yeni Malatyaspor
- Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir
- Göztepe-Gençlerbirliği
- Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
- Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
- Fatih Karagümrük-Beşiktaş
- Galatasaray-Yukatel Denizlispor
- MKE Ankaragücü-Kasımpaşa
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Alanyaspor
21. HAFTA
- İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
- Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor
- Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor
- Gaziantep FK-Hatayspor
- Alanyaspor-MKE Ankaragücü
- Gençlerbirliği-Trabzonspor
- Yeni Malatyaspor-Galatasaray
- Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
- Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük
- Beşiktaş-Göztepe
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