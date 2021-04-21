Adana’nın Yüreğir ilçesinde küçük bir tablada börek satarak iş hayatına atılan ve bugün Levent Börek markasıyla Türkiye’de 48 ilde 140 şubeye ulaşan Levent Tamtürk, markasını yurt dışına taşıyor.

Levent Börek’ten yapılan açıklamaya göre Levent Börek, haziran ayından itibaren Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Macaristan’da şube açmayı planlıyor. Levent Börek hedefini ise 5 yıl içinde yurt içi yurt dışında 1000 şube olarak koydu.

Levent Tamtürk, “Adana’daki fabrikamızda üretim yapıyoruz. Buradan dünyanın çeşitli ülkelerine börek göndereceğiz. İki yıl içinde Türkiye ve yurt dışında 250 şubeye, 5 yıl içinde de 1.000 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Adana’daki tesislerinde günlük ortalama 2000 tepsi börek ürettiklerini belirten Tamtürk, “Börek üretimine ilk günkü usul ile devam ediyoruz. Günde 10 ton börek üretiyoruz. Şubelerimizde 1000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Peynirli börekle birlikte kavurmalı, pastırmalı, kıymalı, ıspanaklı, sucuklu, sosisli ve çikolatalı börekler yapıyoruz. En çok peynirli böreğimiz satılıyor. Yeni çeşit denemelerine de devam ediyoruz” diye konuştu.

Tamtürk, “Gençken babamdan motosiklet istedim, o bana tabla aldı ve “Motorunu da al buradan, kendi geçimini sağla” dedi. Her sabah saat 4’te Adana’da seyyar tabla kurup börek sattım. Önce klasik su böreğiyle başladım. Sonra dedim ki baklava gibi çıtır olsun, su böreği gibi yumuşak olsun, peynir künefedeki gibi kopmadan uzasın. Çok çalıştım ve sonunda bugünkü reçete oluştu. Adana’da ilk defa kaşar peynirle su böreği üretimini ben yaptım. Bu peynir özel olarak bir mandırada üretiliyor. Kısa sürede seyyar tezgâhın önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Kalabalığın kargaşasına çare bulmak için sıra fişini çıkarmak durumunda kaldım. İlk olarak 2017 yılında İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde şube açtım. Türkiye’nin güçlü bir grubuyla ortak oldum. 2018 yılında yaptığım ortaklık bana çok şey kattı. Hızla büyüdük. Şimdi yurt dışına açılıyoruz ve hedeflerimizi de sınırların ötesine taşıyoruz.”