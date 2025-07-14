Levi Strauss, ABD’nin uyguladığı yeni gümrük tarifeleri nedeniyle iş stratejisinde değişikliğe gitti.

CNBC'nin haberine göre şirket, artan maliyetleri dengelemek amacıyla promosyonları geri çekerken, ürünlerini tam fiyattan satmaya odaklandı. Yeni modellerini daha yüksek fiyatla piyasaya sunan marka, tüketicilerin bu ürünlere ilgi gösterdiğini ve bu sayede kar marjlarının arttığını açıkladı.

Aynı zamanda doğrudan tüketiciye satış modeline ağırlık veren Levi Strauss, toptan satış kanallarından kademeli olarak çekilerek e-ticaret ve kendi mağazaları üzerinden satışlarını artırıyor.