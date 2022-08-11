Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katıldı. Tarım Kredi Kooperatifleriyle ilgili Erdoğan, “Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek.” dedi. Erdoğan, “Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajımız Yusufeli, bitme aşamasına gelmiştir.” dedi.

Yapımı tamamlanan 34 HES hakkında Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller, ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin toplam su depolama kapasitesini 180 milyar metreküpün üzerine çıkarmamız sayesinde en kurak mevsimlerde dahi artık susuzluk yaşamıyoruz.” diye konuştu.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDE İNDİRİM

Erdoğan, “Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun, kuzu etinde yüzde 25 indirim, bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın.” ifadelerini kullandı.

DEVAM EDECEK