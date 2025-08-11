TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 2025 yılında farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 229 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak alınacak.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 11 Ağustos 2025 - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

TCDD İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ

224 işçi alımı için noter kura çekimi 11 Eylül 2025 günü saat 10.00'da Genel Müdürlükte gerçekleştirilecek olup değişiklik olması halinde www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

Duyurular https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

Atanmaya hak kazananlar hakkında 7315 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği arşiv araştırması yapılacak.

5 Makinist İşçi alımında ise evrak teslimi yapan ve evrakları kabul edilen aday sayısı 20’nin üstünde olması durumunda sözlü sınava girecek adaylar noter huzurunda çekilecek kurayla 20 kişi olacak şekilde belirlenecektir. Evrak teslimi yapan ve evrakları kabul edilen aday sayısı 20’nin altında olması halinde tüm adaylar sözlü sınava alınacaktır.

224 DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI

İşçi olarak alınacaklarda;

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlardan mahkûm olmamak,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını almamış olmak ayrıca erkek olmak şartı aranacaktır.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.

