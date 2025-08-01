Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı veriler; kira artış oranlarını da belirleyecek olması nedeniyle büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Temmuz 2025 enflasyon verileri hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar ve beklentiler…
1 TEMMUZ 2025 ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, Temmuz 2025'e ait tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da duyuracak. Kira artış oranı da bu açıklamayla birlikte belli olacak.
2 TEMMUZ AY ENFLASYON BEKLENTİLERİ NELER?
AA'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finans sektörü ve reel sektörden 65 katılımcı ile gerçekleştirdiği Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,37 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Tarih
|Ekonomistlerin Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (%)
|Aylık Beklenti (%)
|Gerçekleşme (%)
|Ocak
|27,58
|4,29
|5,03
|Şubat
|28,67
|2,97
|2,27
|Mart
|30,62
|2,87
|2,46
|Nisan
|31,16
|3,24
|3,00
|Mayıs
|31,17
|2,10
|1,53
|Haziran
|30,41
|1,53
|1,37
|Temmuz
|30,32
|2,34
|(açıklanmadı)
3 AĞUSTOS GÜNDEMİ YOĞUN
TÜİK ve TCMB tarafından ağustos ayı içinde açıklanacak ekonomik veriler şu şekilde sıralanıyor:
4 Ağustos: Temmuz ayı enflasyon oranları (TÜİK)
12 Ağustos: Haziran ayı ödemeler dengesi verileri (TCMB)
13 Ağustos: Temmuz ayı konut satış istatistikleri
14 Ağustos: Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi
15 Ağustos: Ücretli çalışan sayısı, hizmet ve inşaat üretim endeksleri
15 Ağustos: Temmuz ayı bütçe uygulama sonuçları (Hazine ve Maliye Bakanlığı)
19 Ağustos: 2. çeyrek iş gücü istatistikleri
20 Ağustos: Temmuz ayı yurt dışı üretici fiyatları ve haziran ayı tarımsal girdi fiyatları
21 Ağustos: Tüketici güven endeksi
22 Ağustos: İş gücü girdi endeksleri ve yapı izin istatistikleri
25 Ağustos: Temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri
29 Ağustos: Temmuz ayı iş gücü istatistikleri
1 Eylül: 2. çeyrek büyüme oranı (GSYH)
14 Ağustos’ta TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıklayacağı 3. Enflasyon Raporu piyasalar tarafından yakından izlenecek.
Aynı zamanda ağustos ayında, kamu çalışanlarını ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri de gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerde kamu personeline yönelik yeni kazanımların gündemde olacağını vurguladı.
4 KÜRESEL GELİŞMELER DE TAKİP EDİLECEK
Veri takviminin yanı sıra, piyasaların yönünü belirleyecek gelişmelerin başında Rusya-Ukrayna savaşı, İstanbul’daki barış görüşmeleri ve ABD’nin ticaret politikaları geliyor. Bu başlıklar, küresel piyasalarda risk algısı ve fiyatlamalar üzerinde etkili olacak.