TÜİK ve TCMB tarafından ağustos ayı içinde açıklanacak ekonomik veriler şu şekilde sıralanıyor:

4 Ağustos: Temmuz ayı enflasyon oranları (TÜİK)

12 Ağustos: Haziran ayı ödemeler dengesi verileri (TCMB)

13 Ağustos: Temmuz ayı konut satış istatistikleri

14 Ağustos: Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi

15 Ağustos: Ücretli çalışan sayısı, hizmet ve inşaat üretim endeksleri

15 Ağustos: Temmuz ayı bütçe uygulama sonuçları (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

19 Ağustos: 2. çeyrek iş gücü istatistikleri

20 Ağustos: Temmuz ayı yurt dışı üretici fiyatları ve haziran ayı tarımsal girdi fiyatları

21 Ağustos: Tüketici güven endeksi

22 Ağustos: İş gücü girdi endeksleri ve yapı izin istatistikleri

25 Ağustos: Temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri

29 Ağustos: Temmuz ayı iş gücü istatistikleri

1 Eylül: 2. çeyrek büyüme oranı (GSYH)

14 Ağustos’ta TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıklayacağı 3. Enflasyon Raporu piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Aynı zamanda ağustos ayında, kamu çalışanlarını ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri de gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerde kamu personeline yönelik yeni kazanımların gündemde olacağını vurguladı.