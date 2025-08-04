ARA
DOLAR
40,69
0,21%
DOLAR
EURO
47,51
0,30%
EURO
GRAM ALTIN
4444,67
0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
Fiyatı en çok artan ürünler (Temmuz 2025)

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 26,41 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde gerçekleşti.

04 Ağustos 2025 | 10:48
Son Güncellenme: 04 Ağustos 2025 | 11:17
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerindeki fiyat artışını, yüzde 19,71 ile deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı ve yüzde 15,85 ile toz kakao izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 13,91 ile bira, yüzde 11,24 ile alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.), yüzde 7,28 ile sağlık sigortası ve yüzde 6,71 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı) yer aldı.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Doğal gaz ve ilgili abonelik ücretleri26,41
Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı19,71
Toz kakao15,85
Bira13,91
Alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.)11,24
Sağlık sigortası
 		7,28
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı)6,71
Hastane hizmetleri6,43
Telefon (mobil ve sabit hat) ve internet ücretleri
 		5,68
Kitaplar5,64

 

