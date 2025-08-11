ARA
TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

11 Ağustos 2025 | 11:34
Son Güncellenme: 11 Ağustos 2025 | 14:01
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait Flash Haber TV'nin ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Muhammen bedelin 84 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye 16 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. 

İhale, 17 Eylül'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık 19 Eylül'de aynı yerde ve saatte yapılacak. AA

