“100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da beklenen ilk kura dün itibari ile başladı. TOKİ Tuzla projesinde 2+1 toplam 4 bin 25 konutun kurası çekildi. Bugün de 3+1 konutların hak sahipleri belirlendi. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ ‘nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlandı

TOKİ TUZLA 3+1 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN VE NEREDE?

TOKİ Tuzla 3+1 kura çekilişi saat 10:00’da yapıldı.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak ADINA devletin aldığı önlemler doğrultusunda kura çekimleri için tören yapılmayacak. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ ‘nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi yayınlandı. TOKİ’nin resmi internet sitesinden öğrenilebiliyor.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL DİĞER KURA TARİHLERİ ŞU ŞEKİLDE:

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ

18 Mart 2020 Çarşamba saat: 10:00

19 Mart 2020 Perşembe saaat: 10:00

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ

20 Mart 2020 Cuma saat: 10:00

TOKİ 2020 PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.