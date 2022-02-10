Toyota’nın yeni yılın ilk ayında başlattığı kampanyası şubat ayında da devam ediyor
- Toyota açıklamasına göre, markanın şubat ayı kampanyasında Yaris ve Yaris Hybrid modellerinin 75 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0,69 finansman oranıyla satışı sürerken, Yaris 1.0 Vision haricindeki diğer Yaris modelleri için nakit alım indirimi sunuluyor.
- Yenilenen Hilux, Proace City ve Proace City Cargo modelleri de 100 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0,69 finansman oranıyla sunuluyor.
- Şubat kampanyasında yeni araç kredilerinde 6 ay, Xchange by Toyota kredilerinde ise 3 aya kadar erteleme imkanı sağlanıyor.
- Toyota’nın hibrit modelleri için anlaşmalı banka aracılığıyla ‘Çevre Dostu Kredisi’ ile şubat ayında tüm vadelerde, sıfır ve 2. el araçlar için 1-12 ay arası yüzde 1,85, 13-36 ay arası yüzde 1,95 ve 37-48 ay arası da yüzde 2,05 finansman oranı olanağı ulunuyor.
- Toyota’nın şubat ayı kampanyasından yararlanmak isteyenler için eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere ‘takas’ seçeneği de bir başka alternatif oluşturuyor.
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