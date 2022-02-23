Türk deri sektörü, Rusya’da düzenlenen CPM Fuarı’na 25 firma ile katılım gösterdi. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen “Sektör olarak geniş bir katılımla bu fuarda yer aldık. Markalaşabilmemiz için bu sahnelerde boy göstermemiz önemli. Moda yapmak istediğimiz ürünü burada sergileyebiliyoruz. O yüzden bu fuarlar sektörümüz için çok önemli” dedi.

2022 yılına 2 milyar doların üzerinde ihracat hedefiyle başlayan deri ve deri mamulleri sektörü yeni dönemde de bu hedefe yönelik çalışmalarına devam ediyor. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektör, Rusya’da düzenlenen CPM Fuarı’na 25 firma ile katılım gösterdi. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, Rusya’nın sektör için önemli bir pazar olduğunu, fuarın da bölgeye yapılan ihracatı daha da artırmak adına önem taşıdığını vurguladı. TDKD Başkan Vekili Serdar Yavuz da fuarda sürekliliğin çok önemli olduğunu söyledi.

HEDEF 200 MİLYON DOLAR

Sektörü ve fuarı değerlendiren Gürkan Gözmen, “25 firmamız ile Rusya’daki sektörün en önemli fuarlarından biri olan CPM’e katılım sağladık. Fuar pandemi sonrası eski günlerine dönmeye başladı. Deri ve deri mamulleri sektörü olarak 2021 yılında Rusya’ya 137 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde Rusya’ya ihracatta yüzde 34,8 oranında artış yakaladık. 2022 hedefimiz ise 200 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmek. CPM ve Antalya’da düzenlediğimiz Leather & Fur Fashion etkinliğimiz Rusya’ya olan ihracatımızın gelişmesinde büyük bir öneme sahip. Bu yıl sektörümüzün büyük destekleri ile düzenlenmeye başlayan IFCO Fuarı’nın da sektöre büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz.”

ABD PAZARI HAREKETLENDİ

Türk deri sektörünün en büyük pazarı Rusya olmakla birlikte ikinci sırada yer alan ABD pazarında güçlü bir büyüme eğilimi gözleniyor. Rusya’da deri sektöründe yüzde 20 pazar payı olan sektör, ABD pazarındaki büyüme eğilimi ile dikkat çekiyor. Bunda Çin’de artan maliyetler ve Türkiye’nin navlun avantajının önemli olduğu sektör temsilcilerince ifade ediliyor.

“RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ ETKİLEDİ”

Rusya’da düzenlenen fuarda konuşan TDKD Başkan Vekili Serdar Yavuz, “Fuarcılık istikrar isteyen bir iş. Her sezonda, her fuarda burada olmamız gerekiyor. Deri ve deri mamulleri sektöründe talep iyi ama her şeyden çok çabuk etkilenen bir sektör. Pandemiden yeni çıkmaya çalışırken Ukrayna-Rusya olayları oldu. Bu alışverişi direkt kesiyor. Sokakta hissedilmiyor ama ticarette direkt hissediliyor.” dedi.

“SOSYAL MEDYADAN SATIŞ YAPIYORUZ”

Yavuz ayrıca sosyal medyadan deri satışının çok fazla artığını belirterek şunları söyledi:

“Bu durum özellikle Çin’de ve Kore’de çok patladı. Influencerlar sadece giyip göstermiyor, anlatıyorlar. İnsanlar da firmanın videolarını izleyip ikna olup, sipariş veriyorlar. Eskiden aynı şehirde birbiriyle rekabet eden müşterilerle sorun yaşıyorduk. Şimdi bütün Rusya, Ukrayna ve Kazakistan birbirine rakip oldu. Online olduğu için artık müşteri Kazakistan’dan da Rusya’dan da alışveriş yapabiliyor. AVM’lerde en ufak metrekaresi olan müşterilerimiz instagram’daki reels videoları sayesinde en fazla ürün satan müşterilerimiz oldu. Rusya e-ticarette oldukça aktif.”