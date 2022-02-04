Türk Hava Yolları (THY), 1000 kabin memuru istihdamı için ilan yayımladı. Peki, başvuru şartları ne? İşte detaylar…

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, havacılık endüstrisini derinden etkileyen Kovid-19 salgınını tüm çalışanlarıyla birlik içinde atlatan Türk Hava Yolları, gelecek hedeflerine yeniden odaklandı.

Uluslararası hava yolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde tüm personelinin istihdamını korumayı başaran THY, ay yıldızlı bayrağı daha güçlü dalgalandırmak için 1000 yeni kabin memuru istihdam edecek.

Açıklamaya göre halihazırda 12 binin üzerinde kabin memuruyla operasyonlarını icra eden THY, ekibine yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkanı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirket olarak salgında önceliklerinin hiçbir çalışma arkadaşından kopmadan aileyi koruyarak bu dönemi atlatmak olduğunu belirtti.

Bolat, “Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performansla bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliğiyle karşılayacak 1000 yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Kadın adaylar başvurabilecek

THY’nin resmi insan kaynakları sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden açılan ilana, 1 Ocak 1992-31 Aralık 2002’de doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek. Türk Hava Yolları misafirlerini gökyüzünde karşılayacak adayların güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye “https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi” adresinden ulaşılabilecek.

THY KABİN MEMURU İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1992 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce THY AO veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak

160-180 cm. arası boya sahip olmak

THY AO Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak

THY’nin ilanında sağlık kriterleri de bulunuyor. İlan kriterlerini sağlayan adaylar online uygulama, test, sınav (Online İngilizce Testi, THY AO İngilizce Sınavı, Online Yetkinlik Envanteri, Online 2.Yabancı Dil Testi (Varsa)) ve mülakat süreçlerine katılacak. İlanın detayları için tıklayın