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Türkiye'de İstanbul gibi küresel olma potansiyeli taşıyan 5 il

Türkiye'de 'küresel iller' sınıfındaki tek il İstanbul oldu. 5 ilin daha bu potansiyeli taşığı belirlendi. İşte o iller...

18 Aralık 2024 | 15:48
Son Güncellenme: 18 Aralık 2024 | 16:15
Türkiye'de İstanbul gibi küresel olma potansiyeli taşıyan 5 il

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2024-2028 dönemini kapsayan "Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi", bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi, rekabet edebilirliklerinin artırılması, bölgeler arası ekonomik ve sosyal yakınsamanın ve afet sonrası ekonomik ve sosyal toparlanmanın sağlanması amacıyla geliştirildi. 
AA muhabirinin belgeden yaptığı derlemeye göre, strateji doğrultusunda atılan adımların başında "mekansal tipoloji küresel entegrasyon" geldi. Dijitalleşme ve mobilite artışı gibi uluslararası gelişmelerin ışığında ülkeler arası ekonomik ve sosyal etkileşim giderek artarken bu durumun beraberinde fırsatların yanı sıra riskleri de getirdiği görüldü. Dolayısıyla ilk olarak "bölgelerin küresel ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi" hedeflendi. Yapılan analizler neticesinde Türkiye'nin uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkilerinin her geçen gün arttığı belirlenirken bu ilişkileri artırma potansiyeli bakımından bazı iller öne çıktı. Bu kapsamda, küresel ve potansiyel küresel iller belirlendi. İşte İstanbul gibi küresel olma potansiyeli taşıyan 5 il:

1 TEK KÜRESEL İL İSTANBUL

TEK KÜRESEL İL İSTANBUL Küresel entegrasyon boyutunda yer alan az sayıdaki ilin ülkenin batı bölgelerinde yer alan en gelişmiş iller olduğu görüldü. Her bakımdan ülke merkezi konumundaki İstanbul, diğer tüm illerden açık ara farkla "küresel kent" olarak adlandırıldı.

2 HANGİ KRİTERLERE BAKILIYOR?

HANGİ KRİTERLERE BAKILIYOR?

3 ÜLKE NÜFUSUNUN YÜZDE 18'İNİ BARINDIRIYOR

ÜLKE NÜFUSUNUN YÜZDE 18'İNİ BARINDIRIYOR Ülke nüfusunun yüzde 18'ini barındıran İstanbul, Türkiye'de izinli olarak çalışan yabancı uyruklu kişilerin de yaklaşık yüzde 40'ına ev sahipliği yapıyor. İstanbul'un bu göstergeler açısından baskınlığının yanı sıra "potansiyel küresel iller"in de teknoloji üretimi, yabancı sermaye tutarı ve yabancı çalışan sayısı bakımından Türkiye içinde önemli bir yere sahip olduğu belirlendi.

4 KÜRESEL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN İLLER: ANKARA

KÜRESEL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN İLLER: ANKARA Başkent olmanın verdiği avantaj ve güçlenen sanayisiyle Ankara, gelişmiş üretim yapıları ve geleneksel ticari merkez nitelikleriyle öne çıkıyor. Potansiyel küresel iller içinde Ankara, tescil edilen patent sayısı, bilgi yoğun hizmet sektörlerinde çalışanlar ile finans ve sigorta faaliyetleri bakımından İstanbul'un ardından ön plana çıkıyor.

5 BURSA

BURSA Bursa, orta-yüksek teknolojili sektörlerde İstanbul'u takip ediyor.

6 ANTALYA

ANTALYA Antalya dış hat yolcu sayısı ve yabancı uyruklu çalışan kişi sayısında İstanbul'u takip ediyor.

7 KOCAELİ

KOCAELİ Kocaeli, toplam dış ticaret miktarında İstanbul'un izinden gelirken orta-yüksek teknolojili sektörlerde çalışan kişi sayısı bakımından da 3'üncü sırada yer alıyor.

8 İZMİR

İZMİR İzmir ise dış ticaret miktarı, finans ve sigorta faaliyetleri ve bilgi yoğun hizmet sektörlerinde çalışan sayısı göstergelerinde Türkiye'de 3'üncü sırada bulunuyor.
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