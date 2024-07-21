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  • Türkiye'nin en güçlü 50 satınalma yöneticisi belli oldu: İşte ilk 3

Türkiye'nin en güçlü 50 satınalma yöneticisi belli oldu: İşte ilk 3

Yüksek enflasyon etkisi altındaki Türkiye’de satın alma ve tedarik liderlerinin gündeminde ilk sırada ‘maliyet kontrolü’ var. Satın alma ve tedarik zinciri dünyasında değişim tüm hızıyla devam ederken, bu sürecin yönetimini üstlenen liderlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma ve Tedarik Yöneticisi” listesinde buluşturduk.

21 Temmuz 2024 | 14:16
Son Güncellenme: 21 Temmuz 2024 | 14:17
Türkiye'nin en güçlü 50 satınalma yöneticisi belli oldu: İşte ilk 3

Finansal riskler ve yüksek enflasyon kaynaklı maliyet artışlarıyla mücadele etmeye çalışan satın alma ve tedarik liderleri, bu dönemde nakit akışı yönetimine odaklanmış durumda. Öte yandan değişen piyasa koşullarına uyum sağlamaya ve rekabette öne geçmeye çalışan liderler, dijital dönüşüm ve yapay zeka projelerine ağırlık veriyor. Liderlerin ajandasında üçüncü sırada ise sürdürülebilirlik (ESG) yer alıyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE KİM VAR? İLK 3

Satın alma ve tedarik zinciri dünyasında değişim tüm hızıyla devam ederken, bu sürecin yönetimini üstlenen liderlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma ve Tedarik Yöneticisi” listesinde buluşturduk. Koç Zer katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmamızın birincisi 215,2 milyar TL’lik bir bütçeyi yöneten BİM Ticaret Başkanı Umut Baba oldu. Onu 148,7 milyar TL’lik bütçenin sorumluluğunu üstlenen Migros Grubu Pazarlama İcra  Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur izledi. Listeye üçüncü sıradan giren isim ise 146 milyar TL’lik bir bütçeyi yöneten Arçelik Tedarik Zinciri ve  Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Kural oldu.

Haberin devamı ve Türkiye'nin en güçlü 50 satın alma ve tedarik yöneticisi Ekonomist'in yeni sayısında. Satın almak için tıklayın

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Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
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