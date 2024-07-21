Finansal riskler ve yüksek enflasyon kaynaklı maliyet artışlarıyla mücadele etmeye çalışan satın alma ve tedarik liderleri, bu dönemde nakit akışı yönetimine odaklanmış durumda. Öte yandan değişen piyasa koşullarına uyum sağlamaya ve rekabette öne geçmeye çalışan liderler, dijital dönüşüm ve yapay zeka projelerine ağırlık veriyor. Liderlerin ajandasında üçüncü sırada ise sürdürülebilirlik (ESG) yer alıyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE KİM VAR? İLK 3

Satın alma ve tedarik zinciri dünyasında değişim tüm hızıyla devam ederken, bu sürecin yönetimini üstlenen liderlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin En Güçlü 50 Satın Alma ve Tedarik Yöneticisi” listesinde buluşturduk. Koç Zer katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmamızın birincisi 215,2 milyar TL’lik bir bütçeyi yöneten BİM Ticaret Başkanı Umut Baba oldu. Onu 148,7 milyar TL’lik bütçenin sorumluluğunu üstlenen Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur izledi. Listeye üçüncü sıradan giren isim ise 146 milyar TL’lik bir bütçeyi yöneten Arçelik Tedarik Zinciri ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Kural oldu.

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