Almanya, İngiltere gibi ülkelerde yaz döneminin başlamasıyla beraber havalimanlarında kaos yaşanıyor. Avrupa genelinde yolcular, pandemi sonrası talepteki toparlanmayı karşılayacak yeterli personel olmadığı için havalimanlarında uzun kuyruklarla karşılaşıyor. Şimdi Avrupa’daki hükümetler bu soruna çözüm arıyor. Peki, krizin nedeni ne?
Deutsche Welle’nin haberine göre Avrupa havalimanları, pandemi sonrası seyahatlerdeki artışla başa çıkmak için yeterli personele sahip değil.
Haberde, “Gezginler saatlerce kuyruklara katlanmak zorunda kalıyo. Daha talihsiz olanlar ise uçuşlarını kaçırıyor” diyor. Düsseldorf Havalimanı’ndaki bir yolcu DW’ye verdiği demeçte, “Tatilde olduğumuz için kızgınız. Her şeyi organize ettik ve beş saat erken geldik. Bu sadece bir zaman kaybı” dedi.
Haberde Frankfurt, Londra ve Paris gibi Avrupa merkezlerindeki tıkanıklıkların pandemi sonrası toparlanan sektörü de tehdit ettiği belirtiliyor.
Habere göre kaosun bazı nedenleri şöyle:
-Sektör, pandemi sonrası hızlı toparlanma ve havalimanlarındaki yolcu akınıyla başa çıkmak için yeterli personeli bir araya getirmekte zorlanıyor.
-Havayolları, havaalanları ve sektörün diğer oyuncuları pandemi sırasında iş gücünü azalttı. Ancak talep çok hızlı geri döndüğü için, şirketler yeterince hızlı şekilde personel işe almakta zorlanıyorlar.
-Pandemi sonrası insanların iş konusunda daha seçici olmaları; kötü çalışma koşulları ya da düşük ücretler vaadeden rollerden kaçınmaları da tabloyu ağırlaştırdı.
-Frankfurt Havalimanı işletmecisi Fraport’un bir sözcüsü DW’ye verdiği demeçte, “İş arayanlar çok sayıda boş pozisyon arasından seçim yapabilirken, işverenler açık pozisyonları doldurmakta zorlanıyor. Ayrıca havalimanlarındaki işe alım süreci özellikle karmaşık ve zaman alıcıdır. Bunun nedeni havacılıktaki birçok operasyonel faaliyetin güvenlikle ilgili ve kısıtlı alanlarda gerçekleşmesidir” diyor.
-Almanya Çalışma Bakanı pandemi sırasında paket teslimatı gibi diğer sektörlerde iş bulan çok fazla işçinin gitmesine izin verdiklerini söyleyerek, personel sıkıntısından havayollarını ve havaalanı operatörlerini sorumlu tuttu.
ALMANYA, TÜRKİYE’DEN İŞÇİ ALACAK
Haberde, “Almanya, yoğun yaz tatili sezonunda durumu kolaylaştırmak için başta Türkiye olmak üzere yurtdışından daha fazla geçici havaalanı işçisi getireceğini söyledi. Çalışma Bakanı Hubertus Heil ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, Alman hükümetinin birkaç bin yabancı işçinin çalışma izinlerini ve vizelerini hızlandıracağını söyledi” denildi.
Almanya’nın ADV havaalanı birliğine göre, güvenlik, check-in ve uçak idaresindeki işlerin yaklaşık %20’si boş kalıyor.
Euronews’in haberine göre İçişleri bakanı Nancy Faeser Çarşamba günkü basın toplantısında, Almanya’nın havacılık sektörünün şimdi başta Türkiye’den olmak üzere havaalanı tecrübesi olan işçileri bagaj taşıma da dahil olmak üzere yer ekipleriyle çalışmak üzere Almanya’ya getirmeyi hedeflediğini söyledi.
Çalışma Bakanı Heil, bazıları geçici iş ajansları aracılığıyla yabancı personel işe almayı uman havayollarının işçileri doğrudan ve standart ücretlerle istihdam etmek zorunda kalacaklarını söyledi.
“Harekete geçmek şirketlere düşerdi. Şimdi bunun yeterince yapılmadığını görüyoruz” dedi.
ÜCRET VE ŞARTLAR İÇİN İLK BİLGİLER
Dün yapılan açıklamalara göre şu bilgiler verilmişti:
Başta Türkiye olmak üzere yurt dışından alınacak takviye personele toplu iş sözleşmesiyle belirlenmiş ücretlerle ödeme yapılacak.
Söz konusu kişiler yürürlükteki sicil kontrollerine tabi olacak ve güvenlik alanında görev yapmayacak.
Çalışma Bakanı Heil yabancı personelin Almanya’ya gelebilmesi için bürokrasiyi azaltarak hızlı bir süreç işlemesini sağlayacaklarını söyledi.
Çalışanlara, toplu sözleşmeye göre ücret ödeneceğini belirten Çalışma Bakanı Heil, “sosyal damping”e izin verilmeyeceğini, yabancı personelin “insan onuruna yaraşır bir şekilde barındırılması gerektiğini söyledi.
Heil, şirketlerin birkaç bin personel getirmek istediğini belirterek, bu konudaki şirketlere düşük ücretlerin ödenmemesi, toplu sözleşme kapsamında ücret ödemesi yapması ve uygun konutların sağlanması şartlarının getirildiğini belirtti.
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