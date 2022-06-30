Habere göre kaosun bazı nedenleri şöyle:

-Sektör, pandemi sonrası hızlı toparlanma ve havalimanlarındaki yolcu akınıyla başa çıkmak için yeterli personeli bir araya getirmekte zorlanıyor.

-Havayolları, havaalanları ve sektörün diğer oyuncuları pandemi sırasında iş gücünü azalttı. Ancak talep çok hızlı geri döndüğü için, şirketler yeterince hızlı şekilde personel işe almakta zorlanıyorlar.

-Pandemi sonrası insanların iş konusunda daha seçici olmaları; kötü çalışma koşulları ya da düşük ücretler vaadeden rollerden kaçınmaları da tabloyu ağırlaştırdı.

-Frankfurt Havalimanı işletmecisi Fraport’un bir sözcüsü DW’ye verdiği demeçte, “İş arayanlar çok sayıda boş pozisyon arasından seçim yapabilirken, işverenler açık pozisyonları doldurmakta zorlanıyor. Ayrıca havalimanlarındaki işe alım süreci özellikle karmaşık ve zaman alıcıdır. Bunun nedeni havacılıktaki birçok operasyonel faaliyetin güvenlikle ilgili ve kısıtlı alanlarda gerçekleşmesidir” diyor.

-Almanya Çalışma Bakanı pandemi sırasında paket teslimatı gibi diğer sektörlerde iş bulan çok fazla işçinin gitmesine izin verdiklerini söyleyerek, personel sıkıntısından havayollarını ve havaalanı operatörlerini sorumlu tuttu.