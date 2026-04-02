Fütüristik zarafet ve Fransız zanaatkârlığı: Yeni DS N°4 bu ay yola çıkmaya hazır

Fransız tasarım uzmanlığını en güncel yorumuyla yansıtan yeni DS N°4, fark yaratan oranları ve çarpıcı silüetiyle dikkat çekiyor. 4,40 metrelik uzunluğu, 1,87 metrelik genişliği ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle güçlü ve atletik bir duruş sergileyen yeni DS N°4modeli, tasarımında akıcı yüzeylerle keskin hatları ustalıkla bir araya getiriyor. PALLAS donanım seviyesinde standart 19 inç jantlar ise yeni otomobilin gövde oranlarını daha da iddialı hale getiriyor.

Yeni DS N°4’ün tamamen yeniden tasarlanan ön tasarımı, daha yatay ve geniş bir mimariyle teknoloji ile zarafeti bir arada sunuyor. Yeni siyah ön ızgara, ortada konumlanan aydınlatmalı DS logosuna doğru uzanan ışık imzasıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte tampon uçlarından yeni aydınlatmalı logoya doğru ilerleyen LED ışık çizgileri, DS Automobiles modeline hem sıra dışı, hem de kolaylıkla ayırt edilebilir bir kimlik kazandırıyor. Ayrıca 12 mm uzatılan kaput, ön ızgaranın üst bölümünü zarif bir biçimde örterek genişlik algısını güçlendiriyor.

Full LED’den oluşan gündüz farları ve ince LED far tasarımı, yeni DS N°4’ün yüksek teknolojili yüzünü ortaya koyuyor. Arka bölümde ise lazer işleme teknolojisiyle oluşturulmuş balık pulu desenine sahip karartılmış camlı LED arka aydınlatma grubu, ışığı yansıtarak etkileyici bir dikey ışık imzası oluşturuyor. Stop lambalarını birleştiren parlak siyah şeritise genişlik hissini artırırken, model isminin üzerinde yer alan DS Automobiles yazısı markanın yeni kimliğini güçlü biçimde vurguluyor. Yan profilde gizli kapı kolları ve heykelsi yüzeyler tasarımın saflığını ön plana çıkararak yeni DS Automobiles modeline arka bölüme doğru akıcı bir dinamizm kazandırıyor. Krom cam çıtası ise gövde kıvrımlarını hassas biçimde takip ederek tasarımı yenilikçi bir çerçeveyle tamamlıyor.