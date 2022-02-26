Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunda son durum ne? (26 Şubat Cumartesi) Rusya 24 Şubat Perşembe günü erken saatlerde Ukrayna’yı yönelik saldırılara başlamıştı. Rus birlikler ve zırhlıları, şafakta Rusya sınırından doğu Ukrayna’ya, kuzeyde Belarus’tan ve güneyde Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’dan olmak üzere 3 cepheden Ukrayna’ya girdi. (24 Şubat’taki gelişmeler için tıklayın) Peki, Ukrayna’da neler yaşanıyor? Ukrayna’da son durum ne? İşte Ukrayna’dan son dakika haberleri, Rusya ve Ukrayna ile dünyadan yapılan son dakika açıklamaları, gelişmeler:

UKRAYNA’DAN SON DAKİKA HABERLERİ

Ukrayna’dan gelen son dakika haberleri saat saat şöyle:

15:31 İngiltere’ye göre Ukrayna’daki son durum

İngiliz Savunma Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin büyük kısmının şimdi Kiev’in merkezinden sadece 18.6 mil (30 kilometre) uzaklıkta olduğunu söyledi. Ayrıca Rusya’yı, kayıpların “muhtemelen ağır ve Kremlin tarafından tahmin edilen veya kabul edilenden daha büyük” olduğu konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan son istihbarat güncellemesine göre “Rusya, Ukrayna üzerindeki hava sahasının kontrolünü henüz ele geçirmedi, Rus Hava Kuvvetlerinin etkinliğini büyük ölçüde azaltıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ülke genelinde kararlı bir direniş sergilemeye devam ediyor” denildi.

15:00 Hollanda, Ukrayna’ya 200 Stinger yolluyor

Hollanda Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarınca yapılan ortak yazılı açıklamada, Ukrayna’nın ek askeri malzeme desteği talebinde bulunduğu ve bunun karşılanacağı bildirildi. Açıklamada, Ukrayna’ya en kısa sürede 200 Stinger uçaksavar füzesinin tedarik edileceği belirtildi. Silah, radar ve miğfer gibi farklı askeri malzemelerin bir kısmının bugün sevk edildiği kaydedilen açıklamada, diğerlerinin de en kısa sürede nakledileceği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Ukrayna’da güvenliğin tahmin edilemez durumda olduğu ve ülkenin batısındaki Lviv’de de güvenlik durumunun kötüleştiği gerekçesiyle daha önce Kiev’den Lviv’deki Hollanda destek merkezine taşınan büyükelçilik görevlilerinin Polonya’ya geçecekleri bildirildi.

14:00 Rusya Savunma Bakanlığı: Harekat başarıyla devam ettikçe histerik yalan haberlerin sayısı artıyor

Sputnik’in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu Ukrayna’daki görevlerini başarıyla yerine getirdikçe histerik yalan haberlerin sayısında artış görüldüğünü savundu ve şu açıklamayı yaptı: Tüm medya kuruluşlarının yazı işlerini uyanık olmaya ve Batılı küratörlerin ülkemiz üzerindeki enformasyon baskısının ‘kör kurbanları’ haline gelmemeye çağırıyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın yürüttüğü özel askeri harekatın gidişatı hakkında düzenli olarak sadece güvenilir bilgi vermeye devam edecek” dedi.

14:00 Rusya, Ukrayna’ya saldırısı için ‘istila ve savaş ilanı’ olarak yazan basını uyardı

AA’nın haberine göre Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu Roskomnadzor, Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırısını “istila ve savaş ilanı” olarak yazan bir dizi medya kuruluşuna erişimlerinin kısıtlanabileceği uyarısı gönderdiğini duyurdu. Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, Eho Moskvy, İnoSMİ, Mediazona, New Times, Dojd, Svobodnaya Pressa, Krım.Realii, Novaya Gazeta, Jurnalist ve Lenizdat gibi haber kaynaklarına yanlış bilgi yayma gerekçesiyle erişim kısıtlaması uyarısının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Adı geçen kaynaklarda, güvenilir mesajlar kisvesi altında, Rus ordusunun eylemleri sonucunda Ukrayna şehirlerinin bombalanması ve sivillerin ölümü hakkında bunun yanı sıra sürdürülen operasyonun bir saldırı, istila veya savaş ilanı olduğuna dair kamuoyuna yanlış bilgiler aktarılmaktadır.” ifadelerine yer verildi. Söz konusu haber kaynaklarındaki yanlış bilgilerin silinmemesi durumunda erişimlerine kısıtlama getirilebileceği uyarısının gönderildiği kaydedilen açıklamada, “Roskomnadzor, ayrıca listedeki medya kuruluşlarına yönelik güvenli olmayan kamuya açık önemli bilgileri yayma gerekçesiyle idari soruşturma başlatmıştır.” denildi.

14.00 ÖZET

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında Rus askeri birlikleri Kiev’e girmeye çalışırken başkent sokakları gece boyunca taraflar arasında çatışmalara sahne oldu.

Anadolu Ajansı’nın derlediği bilgilere göre Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yoğun çatışmalar 3 gündür devam ederken, başkentte meskun mahallerin olduğu bölgelerde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu. Ukrayna askeri kaynakları, küçük Rus birliklerinin ana kuvvetlere yol açmak için keşif yaptığı ve şehrin en uç noktalarında küçük çaplı çatışmalar yaşandığını açıkladı.

ile askerleri arasında yoğun çatışmalar 3 gündür devam ederken, başkentte meskun mahallerin olduğu bölgelerde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu. Ukrayna askeri kaynakları, küçük Rus birliklerinin ana kuvvetlere yol açmak için keşif yaptığı ve şehrin en uç noktalarında küçük çaplı çatışmalar yaşandığını açıkladı. Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi ise yerel saat ile 04.08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mykhailo Podolyak kente girmeye çalışan az sayıdaki Rus askerinin Ukrayna askerleri tarafından püskürtüldüğünü ve durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

Ukrayna askerleri tarafından püskürtüldüğünü ve durumun kontrol altında olduğunu kaydetti. İngiltere’nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, başkentte az sayıda Rus özel birliğine ait asker olduğunu ancak büyük çaplı zırhlı birliklerin de Kiev’e doğru geldiği bilgisini paylaştı.

de Kiev’e doğru geldiği bilgisini paylaştı. Kiev bölgesindeki Vasilkiv yerleşim yerinde yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı haberleri gelirken, Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç, 1+1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çok sayıda Rus askerinin bölgeye paraşütle indiğini söyledi. Balasinoviç, şehirde çatışmalar olduğunu, Rus askerlerinin roket saldırıları gerçekleştirdiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında ölenler olduğunu kaydetti.

gerçekleştirdiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında ölenler olduğunu kaydetti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kayıplarının arttığını iddia ederek, “Rus birliklerinin tahmini kayıpları 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç, 15 topçu ve ‘Buk’ füze sistemi.” ifadelerine yer verdi. Rusya bu iddiayı teyit etmedi.

Podolyak, ülkesindeki durumla ilgili yaptığı açıklamada, Herson, Mikolayev, Odesa ve Mariopol kentlerinde çatışmaların sürdüğünü kaydetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile polisin ülkedeki durumu kontrol altında tuttuğunu söyleyen Podolyak, “Kiev ve Kiev bölgesindeki durum da kontrol altında.” dedi. Podolyak, “Sabah itibarıyla 3 bin 500’den fazla Rus asker öldürüldü ve 200’ü esir alındı” iddiasında bulundu. Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın saldırılarında 137 Ukraynalının öldüğü bilgisini paylaştı.

Yetkililer, saldırıların sokak çatışmalarına dönüşmeye başladığı Kiev’de halka sığınaklara girmeleri, siper almaları, pencerelerden uzak durmaları ve enkazlara dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus saldırıları nedeniyle kentteki metronun hizmet vermeyeceğini ve sadece sığınak olarak kullanılabileceğini duyurdu.

BM yetkilileri ise Kiev’deki mücadelenin sokak çatışmalarına evrilmeye başlamasıyla milyonlarca kişinin Ukrayna’nın batısındaki ülkelere kaçabileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medyadan başkent Kiev’in merkezinde bulunduğuna dair görüntü paylaştı. Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, “Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız.” ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Kiev sokaklarından bu sabaha karşı paylaştığı video mesajda, ayrıca, Rusya’nın “işgaline” karşı direneceklerini yineledi. Öte yandan, ABD’li istihbarat kaynaklarına göre, Zelenskiy, ABD’nin Kiev’den ayrılması çağrısını “Savaş burada, anti tank mühimmatlarına ihtiyaç var, tahliyeye değil.” ifadeleriyle geri çevirdi

Rusya: Ukrayna’dan Rostov Bölgesi’ne 3 havan mermisi düştü

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna’dan Rusya’nın Rostov Bölgesi’ne ateş açıldığının ve 120 mm kalibreli 3 havan mermisi isabet ettiğinin belirlendiğini, olay sonucunda kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

Volodin: Zelensky Kiev’de değil

Sputnik’in haberine göre Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın Başkanı Volodin, Ukrayna lideri Zelenskiy’in Kiev’den ayrılıp Lviv’e gittiğini, dün Ukrayna başkentinde olmadığını, sosyal ağlarda yayınladığı videoların önceden kaydedildiğini iddia etti.Zelensky ile Kiev’de buluşmaya çalışan Yüksek Rada milletvekillerinden gelen bilgilerin bu yönde olduğunu söyleyen Volodin, “Bir toplantı için Lviv’e davet edildiler” dedi. Volodin, “Zelenskiy, neo-Nazilerin koruması altında” diye konuştu.

Kremlin, Kiev’in görüşme talebini kabul etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk’e heyet göndermeye hazır olduğunu bildirdi. Zelenskiy, Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmadıklarını söylemiş, Putin’e, “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım.” mesajı iletmişti. Rusya’nın, Ukrayna’nın görüşme teklifini kabul etmesine karşın bu adım diplomatik bir çözüme yönelik bir jest yerine, zor durumdaki Zelenskiy’den tavizler koparma çabası gibi görülüyor.

03.00 Zelenskiy: Rus kuvvetleri Kiev’e yaklaştı 03.00 Zelenskiy: Rus kuvvetleri Kiev’e yaklaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus kuvvetlerinin Kiev’e yaklaştığını ve başkente kuzeyden ve doğudan ilerlediğini söyledi.

Zelensky Cuma günü gece yarısı video mesajında ​​Ukraynalılara şunları söyledi:

“Ana hedefimiz bu katliamı bitirmek. Düşman kayıpları çok ağır, bugün sınırımızı geçen ve topraklarımıza gelen yüzlerce asker hayatını kaybetti. Maalesef biz de kayıplar yaşıyoruz. Ukraynalılar Rus saldırganlığına kahramanca direniyor. Bu saldırganlık haklı gösterilemez, bu nedenle işgalciler en azından bir şey söylemek için daha saçma suçlamalar üretmek zorundalar.”

Rusya halkına Rusça konuşurken seslenen Zelensky, “Anaokullarının ve sivil altyapının neden bombalandığını açıklayabilecek hiçbir şey yok. Ukraynalı çocuklara karşı bu nasıl bir savaş? Onlar kim? Onlar da neo-Nazi mi? Yoksa Rusya’ya tehdit oluşturan NATO askerleri mi?” diye konuştu. CNN’nin haberine göre Perşembe günü şehrin hemen kuzeyindeki bir hava üssünü ele geçiren Rus kuvvetleri, şimdi başkent Kiev’e yakın. Ayrıca kuzeyden iki ve doğudan en az bir yol boyunca ilerliyorlar.

Ukrayna’dan Rus Su-25 ve helikopter iddiaları

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise gece yarısı civarlarında Donbas bölgesinde S-300 hava savunma füze sistemi ile 1 Rus helikopteri ve 1 Su-25 savaş uçağının vurulduğu yönünde açıklama yaptı.

Ukrayna’da Rus indirme birliklerini taşıyan uçağın vurulduğu iddiası

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu iddia etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağı vurduğu bildirildi. Kiev yakınlarında bulunan Vasilkiv, başkentin merkezine 35 kilometre mesafede bulunuyor. İddia için henüz Rusya’dan açıklama gelmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hack iddiasını yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’ya karşı siber savaş açan Anonymous tarafından, Bakanlığın internet sitesinin devre dışı bırakıldığı iddiasını reddederek sitenin her zamanki gibi çalıştığını bildirdi.

Sputnik’in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ukrayna’nın zaferi için kanepelerinde oturarak savaşanların sosyal medya üzerinden yaydığı, Anonymоus hacker grubunun Rusya Savunma Bakanlığı’nın sitesine saldırdığı ve bakanlık çalışanlarının kişisel bilgilerini çaldığı iddiası gülünç derecede ilkel bir sahtekarlık” ifadesine yer verildi.

Genel olarak bakanlık sunucularında, personel bilgilerinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, Rus mevzuatının bunu yasakladığı, ama Ukraynalıların bundan bihaber olduğu vurgulandı.

01:30 Zelenskiy: Bu gece zor geçecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev’in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Volodymyr Zelenskiy, bir video açıklamasında Rus birliklerin önümüzdeki saatlerde Kiev’e saldıracağı konusunda uyardı. Zelenski, “Bu gece zor olacak, çok zor ama sabah gelecek. Bu gece düşman, direncimizi kırmak için tüm imkanları kullanacak. Bu gece bir saldırı başlatacaklar.Bu gece sebat etmeliyiz. Ukrayna’nın kaderi şu anda belirleniyor” dedi.

Rus Su-25 savaş uçağı düşürüldü iddiası

Ukrayna’nın Vinnytsia İl Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Borzov, Vinnytsia bölgesinde Kalinovka yakınlarında Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü söyledi.

Rusya, Melitopol şehrini aldığını söyledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus haber ajansı Tass’ın haberine göre, askerlerin Ukrayna’nın Melitopol kentine direniş göstermeden girdiğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky daha önce şehirde şiddetli çatışmalar olduğunu söylemişti. Yaklaşık 150.000 nüfuslu bir şehir olan Melitopol, Ukrayna’nın güneydoğusunda, Kırım ve Azak Denizi’ne yakın bir yerde bulunuyor.

Kanada’dan Putin ve Lavrov’a yaptırım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’a yaptırım uygulanmasında ABD, İngiltere ve AB’ye katılacağını duyurdu. Trudeau Rusya’nın işgaline verdikleri destek nedeniyle Belarus liderlerine de yaptırım uygulanacağını sözlerine ekledi.

Ukrayna, barış görüşmeleri teklifini reddettiği haberlerini yalanladı

Ukrayna, Rusya’nın barış görüşmelerini inceleme teklifini reddettiği yönündeki haberleri yalanladı ve şunları söyledi:ZUkrayna cumhurbaşkanının sözcüsü Serhiy Nykyforov, Facebook’ta şunları söyledi: “Görüşmeyi reddettiğimize dair açıklamaları reddetmeliyim. Ukrayna, savaşın sona ermesi ve barış hakkında konuşmaya hazırdı ve olmaya da hazır. Bu bizim değişmeyen pozisyonumuz.Şu anda taraflar müzakere sürecinin yeri ve zamanı konusunda istişarede bulunuyorlar.Müzakereler ne kadar erken başlarsa, normal hayata dönme şansı o kadar artar.”

Ukrayna cumhurbaşkanı: ‘Hepimiz buradayız’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ülkesinin bağımsızlığını savunma sözü verdi. Cuma akşamı Facebook sayfasında yayınlanan bir videoda, kendisinin, üst düzey yetkililerinin ve danışmanlarının Kiev’de kaldığını söyledi.

Beyaz Saray, Swift yaptırımlarının ‘masadan kalkmadığını’ söyledi

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki, Rusya’yı Swift ödeme sisteminden yasaklamanın bir seçenek olmaya devam ettiğini söyledi, “Bunu asla masadan kaldırmadık ve bugün kesinlikle masadan almayacağım” dedi.

Beyaz Saray: ABD, Vladimir Putin ve Sergei Lavrov’a yaptırım uygulayacak

Beyaz Saray, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’a yaptırım uygulanmasında Avrupa Birliği ve İngiltere’ye katılma planlarını duyurdu. İngiltere ve AB’nin Putin ve Lavrov’a yönelik yaptırımları seyahat yasağı değil, mal varlıklarının dondurulmasını gerektirse de, Psaki gazetecilere ABD önlemlerinin seyahat yasağını içereceğini söyledi.

ABD: Putin’in görüşme teklifi gerçek diplomasi değil

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile görüşme teklifini “gerçek diplomasi değil” olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, diplomasinin “silahın namlusunda” gerçekleşemeyeceğini söyledi.Diplomasinin gerçekleşmesi için Ukrayna’daki Rus askeri eyleminin durması ve Rus kuvvetlerinin geri çekilmesi gerektiğini söyledi.Price, şu ana kadar ABD’nin Putin’in diplomasinin başarılı olmasına izin vermeye istekli olduğuna dair hiçbir belirti görmediğini de sözlerine ekledi.

20.00 ‘Rus Ordusu beklediğinden fazla direnişle karşılaştı

AA’nın aktardığı habere göre Pentagon’dan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’da hava üstünlüğü elde edemediğini ve ilerleyişlerinin tahmin edildiği kadar hızlı olmadığını söyledi.

CNN’in haberine göre ise üst düzey bir ABD savunma yetkilisi Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru ilerleyen Rus kuvvetlerinin “beklediklerinden daha fazla direnişle karşılaştığını” söyledi. Yetkili, “Size nerede olduklarına dair kesin bir coğrafi konum veremem, ancak Kiev’de tahmin ettikleri kadar hızlı hareket etmiyorlar” dedi. Yetkili, Rusların Ukrayna direnişiyle karşılaşsalar bile “Kiev’e ilerlemeye çalışmaya devam ettiğini” de sözlerine ekledi.

18:00 Putin: Putin, Ukrayna ordusuna ‘iktidarı ele alın’ çağrısında bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ukrayna’daki neo-Naziler, füze sistemlerini büyük şehirlerin merkezine yerleştirerek teröristler gibi davranıyorlar” dedi.

Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askerlerine sesleniyorum. Neo-Naziler ve (Ukrayna milliyetçisi Stepan Bandera yanlısı) Banderaların çocuklarınızı, eşlerinizi ve büyüklerinizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız.” ifadesini kullandı.

18:00 ÇERNİHİV KENTİNDE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ CNN’nin haberine göre Kiev’in başkentinin yaklaşık 105 kilometre kuzeyindeki Çernihiv şehri çevresinde Rus ve Ukrayna güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildiriliyor. Haber şöyle: “Rus savunma bakanlığı bölgede çatışma olduğunu kabul etti ve Rus kuvvetlerinin “Çernihiv şehrinin ablukasını tamamladığını” söyledi. Ukrayna ise kuvvetlerinin Chernihiv çevresindeki Rus birliklerine ağır kayıplar verdirdiğini ve otuzdan fazla tankı imha ettiğini söyledi. Cuma günü erken saatlerde Ukrayna silahlı kuvvetleri şefi Valerii Zaluzhnyi, Ukrayna ordusunun savunmayı tutmayı ve Rus birliklerinin Çernihiv’deki atılımını püskürtmeyi başardığını söyledi.Chernihiv, Belarus’tan Kiev’e giden ana yol üzerinde. Ukrayna başkentini hedef alan Rus kara saldırısı üç yönden gelişiyor. İkisi Belarus’tan kuzey yolları, ancak Ukraynalılar, Ivankiv’deki bir köprüyü yok ettikten sonra Rusların kuzeybatıdan ilerlemesini yavaşlattıklarını söylüyorlar. Başka bir Rus zırhlı grubu kuzeydoğuda, yine Kiev’e giden ana yol üzerinde bulunan Sumy’ye saldırdı” 16.30 Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’in batısıyla bağlantısı kesildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Kiev çevresinde yaşananlara ilişkin bilgi verdi. Dünden bu yana çatışmaların yaşandığı Gostomel hava üssüne dair de bilgi veren Konaşenkov, “Rus ordusu 24 Şubat’ta Gostomel hava üssü yakınlarına başarılı bir indirme gerçekleştirmiştir. Havalimanı ele geçirilirken, Ukrayna’nın özel birliklerine ait 200 milliyetçi öldürülmüştür. Rus tarafında kayıp yoktur” iddiasında bulundu.

Konaşenkov, havalimanının ele geçirilmesiyle Kiev’in batısıyla bağlantının kesildiğini belirterek, “Hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleşmesiyle, Kiev’in batısıyla bağlantısı kesildi.” ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Kiev’deki yerleşim birimlerine saldırmayacağını söyleyen Konaşenkov, “Rus askerleri sivil kayıpların önlenmesi için gerekli tüm önlemleri almaktadır.” şeklinde konuştu.

200 HELİKOPTER İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov Havalimanı olarak da bilinen havaalanındaki operasyona yaklaşık 200 Rus helikopterinin katıldığını söyledi. BBC’nin haberine göre Ukrayna ordusundan konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

YEDEKLERE 18 BİN SİLAH DAĞITILDI

Ukraynalı yetkililer, Rus saldırısının erken saatlerde başlamasından bu yana yalnızca Kiev bölgesindeki yedek güçlere mühimmatlı yaklaşık 18 bin silah dağıtıldığını açıkladı.

Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhniy, “Yakında ortaklarımızdan modern silahlar ve diğer kaynaklarla ek destek alacağız” dedi. Dün, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, genel bir askeri seferberlik emri verdi. Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı’na göre bu emir, 18 ila 60 yaşındaki tüm erkek vatandaşların ülkeyi terk etmesinin yasaklanmasını da içeriyor.

16:23 ABD istihbarat kaynaklarından Ukrayna yorumu

CNN’nin haberine göre ABD istihbarat kaynaklarına yakın kaynaklar, ABD’nin Kiev’in birkaç gün içinde Rusya’nın eline geçebileceğinden endişeli. Haberdeki kaynaklar Rus saldırısından önceki ilk ABD değerlendirmesinin, Ukrayna başkentinin bir Rus saldırısından sonraki bir ila dört gün içinde işgal edileceğini öngördüğünü söyledi. Üst düzey yönetim yetkilileri Perşembe gecesi Capitol Hill’de milletvekillerine verdiği demeçte, Rus kuvvetleri Kiev’in 20 mil yakınına taşındı.

RUSYA’NIN BEKLEDİĞİNDEN DAHA SERT DİRENİŞ VAR

Habere göre yetkililer Rusya’nın Ukrayna güçlerinden beklediğinden daha sert bir direnişle karşı karşıya olduğuna inanıyor. Ancak Capitol Hill’e verilen brifingdeki yetkililer, Kiev’in düşeceğine inanıp inanmadıklarını söylemeyi reddettiler.

Haberde “Batılı istihbarat yetkilileri, Rusya’nın planının Kiev’deki hükümeti devirmek ve Rusya dostu bir vekil hükümet kurmak olduğunu değerlendiriyor. İstihbarata yakın kaynaklar Putin’in daha sonra Ukrayna topraklarını işgal edip elinde tutmaya çalışıp çalışmayacağını henüz bilmiyorlar” denildi.

Ukrayna’da kaç kişi hayatını kaybetti

Dünyanın endişeyle izlediği Ukrayna’daki çatışmalarda can kayıpları artıyor. BBC şu ana kadar yapılan ancak bir bölümü teyit edilmeyen açıklamaları şöyle duyuruyor:

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre 1000’den fazla Rus askeri hayatını kaybetti. Bu iddia Rusya tarafından teyit edilmiş değil.

İngiltere Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey, milletvekillerine 450 Rus askerinin ve 57’si sivil olmak üzere en az 194 Ukraynalı’nın öldürüldüğünü söyledi. Bu açıklama BM’nin ülke genelindeki hava saldırılarında en az 25 sivilin öldürüldüğünü ve 102 kişinin yaralandığını açıklamasının ardından geldi.

Rusya, Kiev yakınlarındaki önemli Hostomel havaalanını ele geçirirken 200 Ukraynalı askeri “yok ettiğini” söyledi. Yılan Adası’nı savunurken 13 Ukraynalı da hayatını kaybetti.

Perşembe günü Ukrayna, 40’tan fazla askerinin hayatının kaybettiğini ve düzinelercesinin de yaralandığını söyledi.

16:30 Polonya sınırında artan trafik gözlemlendi

Özel Hizmetler Bakanlığı Koordinatörlüğü Sözcüsü Stanisław Żaryn’e göre Ukrayna’dan Polonya’ya geçen insanlarda büyük bir artış görüyor. Żaryn, son 24 saatte “sınırda artan trafik” olduğunu ve “29.000 kişinin Ukrayna’dan sınır kapılarından geçtiğini” söyledi. Żaryn,

“Bunlar savaş mültecisi olarak görülmesi gereken insanlar. Bu kişiler tüm prosedürlere uygun olarak Polonya’ya kabul edilecek” dedi.

Polonya, daha büyük bir mülteci dalgasına hazırlanıyor ve Polonya hükümeti, Ukrayna’dan gelenlerin işlenmesine yardımcı olmak için sınırın yakınında kabul merkezleri kurarak onları barındırmaya hazırlanıyor.

16:00 Almanya, Romanya’daki NATO hava polisliğine desteğini genişletiyor

Almanya Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, NATO’nun Romanya’daki hava polisliği misyonuna verdiği desteği genişlettiğini söyledi. Almanya, bir süre önce Romanya hava sahasını koruma amaçlı NATO misyonuna katılmak üzere üç savaş uçağı gönderdi. Almanya ayrıca yakın zamanda, NATO angajmanının bir parçası olarak Litvanya’ya 350 ek asker gönderdi.

15:30 Zelensky’den Putin’le doğrudan görüşme çağrısı

Cuma günü yayınlanan yeni bir video mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky bir kez daha Rus lider Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısında bulundu.zRusça konuşan Zelensky, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’na bir kez daha seslenmek istiyorum. Ukrayna’nın her yerinde kavga var. Halkın ölümlerini durdurmak için müzakere masasına oturalım.”

Zelensky ayrıca “Avrupa’nın bu saldırganlığı durdurmak için yeterli gücü var. Avrupa ülkelerinden ne beklenebilir – Ruslara yönelik vizelerin kaldırılması, SWIFT’den ayrılma, Rusya’nın tamamen izolasyonu, büyükelçilerin geri çekilmesi, petrol ambargosu, hava sahasının kapatılması – tüm bunlar bugün masada olmalı” dedi.Zelensky ayrıca Avrupa halkına doğrudan bir çağrıda bulundu ve “Dışarı çıkın meydanlara çıkın. Bu savaşın son bulmasını talep edin. Bu sizin hakkınız. Kiev’e bombalar düştüğünde bu sadece Ukrayna’da değil Avrupa’da oluyor. Bu sadece Rusya’nın Ukrayna’yı işgali değil. Bu, Avrupa’daki savaşın başlangıcıdır” dedi.

15.20 Çin medyasına göre Rusya müzakarelere istekli

Çin devlet medyası, Rusya’nın müzakere etmeye istekli olduğunu söyledi. Çin devlet yayıncısı CCTV’ye göre, Putin Cuma günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna ile “üst düzey müzakereler yürütmeye istekli olduğunu” söyledi.

CCTV’nin haberine göre Putin, ABD ve NATO’nun “uzun süredir Rusya’nın makul güvenlik endişelerini görmezden geldiklerini ve taahhütlerinden defalarca vazgeçtiklerini” ve “doğuya doğru sürekli askeri ilerleyişlerinin, Rusya’nın stratejik alt çizgisine meydan okuduğunu” söyledi. Açıklamada ayrıca “Çin, ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir bir güvenlik konseptini savunmak için uluslararası toplumdaki tüm taraflarla birlikte çalışmaya isteklidir” denildi.

15.00 Formula 1, 2022 Rusya Grand Prix’sini iptal etti

Formula 1, Cuma günü bu yıl Rusya’da yarışmayacağını duyurdu. Takvime 2014 yılında katılan Rusya Grand Prix’sinin 25 Eylül’de Sochi Olimpiyat Parkı’nda yapılması planlanıyordu, ancak F1 organizatörleri “mevcut koşullarda” yarışı düzenlemenin “imkansız” olduğunu söyledi.

14:30 BM sivil kayıplar konusunda “ciddi endişeli”

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Ravina Shamdasani Cuma günü yaptığı açıklamada, BM’nin Ukrayna’daki durum hakkında “ciddi kaygı duyduğunu” ve artan sivil kayıplara ilişkin raporlar aldığını söyledi.

13:10 Kiev’de silah sesleri duyuldu

Ukrayna ordusu, başkent Kiev’deki hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulmaya başlandığını bildirdi. Kiev, Rus askerlerinin operasyona başladığı cephelerden Belarus sınıra birkaç saat uzaklıkta.

Ordudan yapılan açıklamada, Rusya’ya ait “ajanlar” ve “sabotajcıların” başkent Kiev’in yaklaşık 7,5 kilometre yakınlarında görüldüğü kaydedildi. Öte yandan, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform’a göre, en şiddetli çatışmalar Ivankov şehrinin yanı sıra Kiev bölgesindeki Gostomel, Vorzel ve Bucha’da uç mahallelerde yaşanıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus keşif birliklerinin şehir merkezine sadece birkaç mil uzaklıktaki Obolon’a girdiğini söyledi.

Bakanlık, bir tweet’te ilçe vatandaşlarından şüpheli hareketleri bildirmelerini istedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Kiev’in yaklaşık 30 mil (50 kilometre) kuzeyindeki İvankiv’de Teteriv Nehri üzerindeki bir köprüyü havaya uçurduğunu ve bir Rus kuvvetlerinin başkente ilerlemesini başarıyla engellediğini söyledi.

13:00 UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde St. Petersburg’dan Paris’e taşıdı

UEFA, Cuma günü yaptığı duyuruya göre, amiral gemisi futbol maçı olan Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg’dan Paris’e taşıdı.

12:50 Ukrayna Savunma Bakanlığı: Eli silah tutan herkese ihtiyacımız var

Ukrayna Savunma Bakanlığı, twitter hesabından paylaştığı mesajında tüm sivilleri orduya katılmaya ve Rusya’ya karşı silahlanmaya çağırdı; “yaş sınırlaması yok” açıklaması yapıldı. Ordu Komutanı Yuri Galushkin’e atfedilen açıklamada, “Bugün Ukrayna’nın her şeye ihtiyacı var. Orduya katılım için gerekli tüm prosedürler kolaylaştırıldı. Sadece kimlik numaranızı ve pasaportunuzu getirin. Yaş sınırlaması da yok”. denildi.

11:40 İngiltere: Görüşümüz Rusya’nın Ukrayna’nın tamamını işgal etme niyetinde olduğu

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’nın tamamını almayı planladığını, ancak ana hedeflerine ulaşamadığını söyledi. Wallace Cuma günü Sky News’e verdiği demeçte, “Rusların Ukrayna’nın tamamını işgal etme niyetinde olduğu kesinlikle bizim görüşümüz. Bu sabah itibariyle değerlendirmemiz, Rusya’nın ana hedeflerinden hiçbirini almadığı yönünde. Aslında umutlu takviminin gerisinde kaldı. 450’den fazla personel kaybettiler. Rus ordusu ilk gün ana hedefini yerine getiremedi” dedi.

11:30 Rusya’dan Çernobil Açıklaması

Ukrayna’ya yönelik 3 cepheden saldırı başlatan Rusya’nın Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus güçlerinin dün Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin yer aldığı alanı kontrolü altına aldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Pripyat kentinde yer alan Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu alanı tamamen kontrolleri altına aldıklarını söyledi. Santralde, radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu belirtti.

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10:40 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden açıklama var

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy açıklama yaptı. Zalujnıy, Facebook’tan yaptığı açıklamada, bu zorlu saatler boyunca “düşmanın” ele geçirme planlarına ulaşamadığını bildirdi. Rusya’nın ülkesine karşı kayıplarının ilk günde 30’dan fazla tank, yaklaşık 130 zırhlı araç, 7 uçak ve 6 helikopter olarak tahmin edildiğini belirten Zalujnıy, Ukrayna ordusunun Harkiv, Herson, Sumi, Ahtırku ve Siverske bölgelerinde savaşmaya devam ettiğini söyledi. Rusya, kayıplarla ilgili iddiaları reddediyor.

09:08 Ukrayna, Rusya’nın Kiev’e ilerlemesini engellemek için bir köprüyü havaya uçurdu



Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kiev’in yaklaşık 50 kilometre (31 mil) kuzeyinde bulunan İvankiv’de, Rus birliklerinin başkente doğru ilerlemesini engellemek amacıyla Teteriv Nehri üzerindeki bir köprüyü havaya uçuran saldırı birliklerinin havaya uçurduğunu söyledi. Bakanlık, Rus ilerleyişinin durdurulduğunu söyledi. Cuma sabahı erken saatlerde, üst düzey ABD’li yetkililer, Belarus sınırından Ukrayna’ya giren Rus kuvvetlerinin başkentten yalnızca 32 kilometre (20 mil) uzakta olduğunu tahmin ediyor.

Devletimizi tek başımıza savunuyoruz

Ukrayna Devlet Bakanı Zelenskiy, Batılı müttefiklerine Ukrayna’ya yardım etmeleri ve Rusya’nın acımasız saldırısını durdurmaları için bir çağrı daha yaptı. Zelensky, bu sabah ulusa hitaben yaptığı konuşmada, “Bu sabah devletimizi tek başımıza savunuyoruz. Dün gibi dünyanın en güçlü güçleri de uzaktan izliyor” dedi ve “Rusya dünkü yaptırımlara ikna oldu mu? Gökyüzümüzde duyuyoruz ve bunun yeterli olmadığını dünyamızda görüyoruz.” diye ekledi. Zelensky, dün yaptığı açıklamada da Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını söylemiş, “Düşman sabotaj grupları Kiev’e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun.” demişti.

KİEV’DE SON DURUM – ÖZET

Ukrayna, Kiev’in seyir veya balistik füzelerle vurulduğunu duyuruyor.

Çatışmaların ardından Rus kuvvetleri, Ukrayna’nın en kuzeyinde, Belarus sınırına yakın ve Kiev’e sadece 93 kilometre uzaklıkta bulunan eski Çernobil nükleer kompleksinin kontrolünü ele geçirdi. ABD, Ukrayna askerlerinin orada rehin tutulduğunu söyledi

Rus kuvvetleri başkente yaklaşıyor: Kiev’deki CNN muhabirleri cuma sabahı erken saatlerde şehirde patlamalar duydu. Bu, Biden yönetiminin ABD’li milletvekillerine Belarus sınırından Ukrayna’ya giren Rus kuvvetlerinin Kiev’den sadece 20 mil (32 kilometre) uzaklıkta olduğunu söylemesinin ardından yaşandı.

Kiev’deki CNN muhabirleri cuma sabahı erken saatlerde şehirde patlamalar duydu. Bu, Biden yönetiminin ABD’li milletvekillerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Perşembe gününden bu yana siviller dahil toplam 137 Ukraynalının hayatını kaybettiğini ve 316 kişinin yaralandığı duyurdu. CNN’nin haberinde “Ukrayna, Rus kuvvetleri arasında 800 kayıp olduğunu söylüyor. CNN bu rakamları bağımsız olarak doğrulayamadı” denildi.

yaralandığı duyurdu. CNN’nin haberinde “Ukrayna, Rus kuvvetleri arasında 800 kayıp olduğunu söylüyor. CNN bu rakamları bağımsız olarak doğrulayamadı” denildi. Zelensky Perşembe günü geç saatlerde Rus sabotaj gruplarının Kiev’e girdiğini, kendisinin “1 numaralı hedef” olduğunu ve ailesinin “2 numaralı hedef” olduğunu söyledi.

ABD ve İngiltere Rusya’ya yönelik, Rus ekonomisini, özellikle büyük Rus bankaları ve şirketleri hedef alan ağır yaptırımlar duyurdu.

Ukrayna, uzun süren çatışmalar sonrası Hostomel Havalimanı’nın kontrolünü geri aldığını duyurdu.

İngilte’den 24 Şubat’ta paylaşılan raporda “Belarus’taki Rus kuvvetleri Kiev’e doğru ilerliyor. Rusya, Kiev yakınlarındaki bir hava sahasına hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kararlı bir direniş sergiledi ve önemli şehirleri elinde tutmaya devam ediyor. Kesin rakamlar şu anda belirsiz olsa da her iki tarafta da ağır kayıplar var.” denildi.

Yılan Adası Rusya’nın eline geçti, 13 asker hayatını kaybetti

Karadeniz’de küçük bir ada olan Yılan Adası da Rus donanmasının eli geçti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Yılan Adası’nı savunan tüm askerlerin öldürüldüğü bildirildi. Zelensky, “Bütün sınır muhafızları kahramanca öldü ama pes etmedi. Ukrayna Kahramanı unvanını alacaklar.” dedi.

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüye göre Perşembe günü bir Rus savaş gemisi adaya yaklaştı, teslim olma çağrısı yaptı. Ancak adadaki askerlerin teslim olma çağrırısını reddettiği duyuluyor.